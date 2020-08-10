Лига Европы
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Интер - Байер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Очень динамичный матч
За путевку в полуфинал Лиги Европы борются "Интер" и "Байер". Победитель пары может сыграть с "Шахтером".
Команда Конте отлично начала игру, забив быстрых два гола. Немного расслабившись, они отдали инициативу сопернику и были наказанны - Хавертц сократил отствание.
Гол Бареллы
Гол Лукаку
Гол Хавертца
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