Интер - Байер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

За путевку в полуфинал Лиги Европы борются "Интер" и "Байер". Победитель пары может сыграть с "Шахтером".

Команда Конте отлично начала игру, забив быстрых два гола. Немного расслабившись, они отдали инициативу сопернику и были наказанны - Хавертц сократил отствание.

Гол Бареллы

Гол Лукаку

Гол Хавертца