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Интер - Байер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Европы
(2 голосов)

Очень динамичный матч

Интер - Байер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
UA-Футбол
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За путевку в полуфинал Лиги Европы борются "Интер" и "Байер". Победитель пары может сыграть с "Шахтером".

Команда Конте отлично начала игру, забив быстрых два гола. Немного расслабившись, они отдали инициативу сопернику и были наказанны - Хавертц сократил отствание.

Гол Бареллы

Гол Лукаку

Гол Хавертца

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Николо Барелла Кай Хавертц
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