ЛЕ. Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0. На жилах вырванная путевка в полуфинал

А ведь вполне могли "доиграться" манкунианцы. В этом сезоне у "МЮ" было несколько великолепных матчей, несколько полностью провальных и значительная часть невыразительных, спорных, порой блеклых и таких, которые ставят под вопрос уровень гранда. Противостояние с "Копенгагеном" одно их таких. Казалось бы, явный фаворит встречается с явным андердогом, но мучается и страдает в этой игре.

В начале матча "МЮ" постарался показать свой настрой и более высокий класс, вот только подопечные Сольбакена не согласились с "заявлениями" номинальных хозяев и старались отвечать на каждую атаку своим контр выпадом. Как только "красные дьяволы" все силы бросали вперед и прижимали соперника к воротам, через несколько минут датская команда огрызалась и отбрасывала "Ман Юнайтед" назад.

Интересно, что первый настоящий момент создали номинальные гости. Мохаммед Дарами пробивал из хорошей позиции, чуть не хватило ему для точного удара. Затем смачный удар наносил Варела. Получалось, что гранд контролировал мяч, но моменты создавали датские "львы".

В середине первого тайма "МЮ" все же заставил соперника полностью перейти в оборону, активизировались Марсьяль и Рашфорд, а также добавили Гринвуд и Фернандеш. "Копенгаген" трещал по швам, но держался. В конце первого тайма пропустили подопечные Сольбакена, Гринвуд реализовал выход один на один с голкипером. Повезло, что минимальный офсайд все же увидели арбитры.

Дальше манкунианцы нарастили давление и продолжали каждую вторую атаку завершать ударами, дважды штанга спасала "Копенгаген". За счет морально-волевых держалась датская команда, в характере им не откажешь. А Манчестер не мог реализовать свой класс, который порой казался не таким уж и значительным. Ведь шел обмен моментами и "львы" не уступали "дьяволам".

Справедливо игра перешла в овертаймы. Напряжение возросло в разы. При этом номинальные гости рано расслабились и "МЮ" почувствовал эту слабинку. Сразу после возобновления игры Марсьяль должен был забивать с игры, не попал в ворота из хорошей позиции, но не выключился и заработал пенальти. Удар с точки реализовал Фернандеш.

В дальнейшем команда Сульшера как могла гасила наступательный запал "Копенгагена", почти не ошибалась и смогла довести поединок до победного конца. Тут уже в классе не откажешь. Датская команда показала достойную игру, продержалась сколько смогла, доставила большие проблемы гранду, не хватило совсем немного.

Лига Европы. 1/4 финала

Стадион: Рейн Энерги (Кельн)

Главный арбитр: К. Турпен (Франция)

Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0

Голы: Бруну Фернандеш 95 (пен.)

Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 3. Байи, 5. Магуайр, 53. Уильямс, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд.

Копенгаген: 21. Юнссон, 2. Варела, 5. Бьелланд, 20. Бойлесен, 23. Винд, 6. Стаге, 16. Пеп Биль, 25. Нельссон, 33. Фальк, 10. Зека, 11. Дарами