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Конте - о победе над Байером: Когда тренер видит такую самоотдачу, он счастлив

Лига Европы
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Наставник "Нерадзурри" не скрывал удовлетворения

Конте - о победе над Байером: Когда тренер видит такую самоотдачу, он счастлив
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"Интер" вчера победил "Байер" (2:1) в четвертьфинале Лиги Европы благодаря голам Николы Бареллы и Ромелу Лукаку.

"Мы правильно подготовились к матчу и не дали сопернику сыграть в его футбол. Мы не позволяли им спокойно принимать мяч, навязывали прессинг. Когда тренер видит такую самоотдачу от игроков, то он всегда счастлив", - цитирует Антонио Конте официальный сайт УЕФА.

"Наверное, мы могли пройти дальше спокойнее, но я все равно благодарен парням, они проводят большой сезон. Теперь впереди у нас полуфинал еврокубка".

"Лукаку? После такой игры не хотел бы выделять кого-то одного. Ромелу весь сезон действует блестяще, но на него работает вся команда. Если весь коллектив - единый механизм, тогда и у отдельных игроков есть шанс проявить себя".

Напомним, в полуфинале ЛЕ "Интер" встретится с победителем пары "Шахтер" - "Базель", которые сыграют между собой сегодня в 22:00.

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В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Интер (Милан) Байер (Леверкузен)
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