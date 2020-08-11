История одного убитого. Базель: от образца стабильности к пропасти за три года

Ещё три года назад "Базель" считался образцом стабильности. Примером для всех малых стран и клубов, не мощных финансово. С 2010-го года он установил полную гегемонию в швейцарской лиге с восемью победами подряд, в те же годы выходил в полуфинал Лиги Европы и трижды - в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Из второго турнира он выбивал "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Он вырастил и очень выгодно продал грандам Салаха, Джаку, Эльнени, Шачири, выгодно продавал многим командам Бундеслиги. Ныне не верится, что всё это было. И вряд ли из глубокой ямы клуб выведет даже возвращение в полуфинал ЛЕ.

Развал системы

В клубе работала система. Как богатейший в стране, принадлежащий богатейшим людям в стране, он мог собирать лучших игроков в лиге. Мог и без помех возвращать домой бывших своих, наигравшихся в лигах Топ-5. Его академия оборудована по всем передовым технологиям. Пришедший из ФИФА технический координатор Георг Хайтц и из юношеских команд "Баварии" спортивный директор, а затем главный тренер Хайко Фогель (вырастил Томаса Мюллера и Филиппа Лама) работали замечательно. Они продавали каждый год на 25-30 миллионов, но и покупали на 15-17, сохраняя уровень команды. Всегда находя помощь и в академии.

Кроме своих, Фогель и Хайтц также находили добротных игроков с проблемами и молодых талантов вроде "чилийского Хави", швейцарского и египетского "Месси".

Они брали более одного, но не более четырёх игроков из одного региона, брали не зелёных юнцов, а уже 20-22-летних игроков, способных помочь сразу же. Просматривая всех скрупулёзно. Они не верили агентам и избегали брать слишком много игроков, принадлежащих одному. Для трансфера нужно было убедить пятерых - президента, ещё одного члена Совета Директоров, главного скаута, спортивного директора и главного тренера. У всех было право "вето".

Что ныне? Второй в мире фармацевтический гигант Hoffmann-Rochet с годовым доходом в 50 миллиардов евро отдалился от команды. "Ред Булл" и клубы Бундеслиги начали напрямую выдирать из лиги игроков, опережая "красно-синих". Фогель вернулся в "Баварию", Хайтц три года назад уехал в США. Вместо них клуб продвинул людей из структуры, назначал швейцарских тренеров. Забыв о том, что революцию в клубе совершили немцы Торстен Финк и Фогель, также португалец Паулу Соуза приносил свежие идеи. В Совете Директоров засели "базельские сердца" Александр Фрай, Бенжамен Хуггель, Марко Штреллер, Давид Деген.

Фильм ужасов

Свежие идеи должен был подбрасывать новый президент клуба Бернхард Бургенер, в том же судьбоносном 2017-ом году сменивший легендарного Бернхарда Хойсслера. Владелец крупной продюсерской компании, известной, в частности, продюсированием известного фильма по мотивам ещё более известной книги "Парфюмер: история одного убийцы", должен был в эту эру медиа, реалити вывести бренд клуба на новый уровень. Однако, по мнению многих, в том числе и людей в Совете Директоров, он вывел клуб лишь на новый уровень диктатуры. Его обвиняют в нежелании советоваться и приглашать независимых людей со стороны.

Идеи у Бургенера, конечно, есть. Он желает выкупить стадион "Сент-Якоб". Клуб выкупил около 20-ти процентов акций индийского "Ченнай Сити" с целью растить там игроков для "Базеля". Бернхард ищет инвесторов для самого клуба, заявляя, что получает предложения каждую неделю. В последнее время говорили о выкупе 20-30 процентов акций саудовской компанией Centricum, базирующейся в Англии. Однако выкуп стадиона малореален. А идею с Centricum фаны и часть Совета Директоров уже встретили в штыки. Напоминая Бургенеру его же слова о том, что клуб должен оставаться в базельских руках.

Автобусы без ключей

Решился президент и на смену тренерской концепции. После провала выходца из академии Рафаэля Викки позвав выходца из злейшего врага "Грассхопперс". Марсель Коллер долго работал в Германии и в сборной Австрии. С последней впервые за 18 лет пройдя Квалификацию на крупный турнир (Евро-2016). Человек, предоставивший шансы в Бундеслиге молодым Лукасу Подольски и Андрею Воронину, а в Австрии учивший Давида Алабу и Марселя Забитцера, должен был вдохнуть новую жизнь и в академию. По его требованию также уволили команду, много лет отвечавшую за физическую подготовку, пригласив вместо неё испанцев.

Каков результат? Коллер проиграл ещё два чемпионата "Янг Бойз" с разницей в 14 и 20 очков, что для недавнего гегемона лиги просто позор. Тренер, нацеленный на оборону и слишком спокойный, отстранённый, не способный "взорваться", терял очень много очков в матчах против аутсайдеров, не находя ключи к их "автобусам". В предыдущем сезоне игроки устроили бунт против него. В академии нет изменений. Главной продажей лета, похоже, будет вратарь Йонас Омлин не в "Челси" либо "Боруссию", а в "Монпелье" за 6-7 миллионов. Потому, и из-за высокой зарплаты Коллера, с ним не желают продлевать контракт.

Вообще-то, болельщики поддерживают его, обвиняя в проблемах прежде всего клуб. В опросе на сайте Blick 69 процентов желают, чтобы Марсель остался. Вместе с тем, скучная оборонительная игра команды и провалы в лиге создали и группу его хейтеров.

Симптомы хаоса

Весь клуб страдает. Его расходы за последний год составили около 50-ти миллионов евро, а убыток достиг 18-ти. При том, что "Янг Бойз" вышел на прибыль в 19.5. В битве между Марселем и бывшим спортивным директором Штреллером победил первый. Однако второй остался в Совете Директоров. А он уж точно не фанат тренера. Намечается мировая война Бургенера с Советом Директоров из-за Centricum. Первый заявляет, что его обязанность - сохранить всех работников и их зарплаты, и потому он рассматривает все предложения. В Совете же считают отход от регионального патриотизма чуть ли не кощунством.

Симптомами клубных проблем стали покупки всего на миллион год назад (согласно Transfermarkt) и семь миллионов - в 2018-ом. Что сильно ослабило постоянно продающую команду. Как результат - провалы на поле. Сезон 2019/20 она впервые за 11 лет закончила вне Топ-2 лиги, в Еврокубках вылетала от тель-авивского "Маккаби", "Лудогорца", ПАОКа, "Аполлона" из Лимассола, ЛАСКа. Также весной клуб и прессу взбудоражил отказ игроков сократить 17 процентов годовой зарплаты для помощи во время эпидемии коронавируса. Как и публичное заявление клуба об этом в стиле обвинения. Хотя в итоге все договорились.

Эпизод летнего матча против "Лугано", когда тренерский штаб не заметил травму одного из игроков и выполнил замену лишь через шесть минут после возмущённых криков других, весьма показателен. Он символизирует хаос в клубе.

С вершины - в пропасть?

Есть и хорошие новости. Победа в Кубке Швейцарии-2019, выход из группы ЛЧ в сезоне 2017/18. Нынешний сезон в Лиге Европы. В десяти матчах в турнире подопечные Коллера пропустили всего четыре мяча. В 1/8-ой финала переиграли прошлогоднего победителя "Шахтёра" "Айнтрахт" с общим счётом 4:0. Сам клуб также ожидают изменения. Похоже, в октябре будет принят новый устав с большим влиянием болельщиков (двумя местами в Совете Директоров). Один из оппозиционеров Патрик Фассбинд уже верит в избавление от "лучших друзей", от "слуг" президента. В появление критического мышления в клубе.

Вместе с тем, в ЛЕ соперниками были "Хетафе", "Трабзонспор", "Краснодар", АПОЭЛЬ и "Айнтрахт" без всех звёзд сезона 2018/19 - Йовича, Ребича и Аллера. О полуфинале ЛЕ в клубе думают скорее как о шансе зацепить ещё 2-3 миллиона для дырявого бюджета. Коронавирус страшно ударил по швейцарскому футболу, зависящему от телеправ лишь на 6 процентов, а от болельщиков - на 34, и ещё больше - от трансферов. Бургенер заявляет, что при пустых трибунах клуб протянет лишь до января. Неужели после прорыва в ЛЕ наступит такой жалкий конец? Неужели "Шахтёр" способен проиграть почти убитому клубу?