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Сульшер: МЮ ждет третий полуфинал в сезоне, но мы хотим в финал

Лига Европы
(1 голосов)

Норвежец настроен решительно

Сульшер: МЮ ждет третий полуфинал в сезоне, но мы хотим в финал
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" вчера лишь в дополнительное время благодаря пенальти обыграл скромный "Копенгаген" в четвертьфинале Лиги Европы.

"В этом сезоне мы уже в третий раз вышли в полуфинал. Мы доходили до этой стадии в каждом из турниров, где участвовали. Сегодня нам не везло, вратарь "Копенгагена" провел отличный, даже фантастический матч. Еще дважды мы сами попадали в штанги. Мы до последнего пытались сломать соперника и создавать моменты", - цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

"В полуфинале нас в любом случае ждет великолепная игра. Мы знаем все про "Вулверхэмптон", да и "Севилья" в этом розыгрыше Лиги Европы впечатляет. Но для нас это уже третий полуфинал в сезоне, и мы хотим наконец пробиться в финал".

Напомним, ранее в этом сезоне "МЮ" в полуфинале Кубка лиги уступил "Ман Сити" (1:3, 1:0), а в полуфинале Кубка Англии - "Челси" (1:3).

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В статье: Копенгаген Лига Европы Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
11.08.2020 в 09:50
Значить і від Севільї вилетить 3:1...
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