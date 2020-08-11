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Мата - о победе над Копенгагеном: Не лучшая игра, МЮ вымотан физически

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Мата - о победе над Копенгагеном: Не лучшая игра, МЮ вымотан физически
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Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата объяснил трудности команды в четвертьфинале Лиги Европы против "Копенгагена" (1:0).

"Команда сильно вымотана физически. Это была не лучшая наша игра, но сейчас, на этом отрезке сезона важно просто побеждать. Верю, что нам под силу выиграть турнир", - цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

"Надо отдать должное сопернику, "Копенгаген" играл хорошо. Наверное, в дополнительное время мы могли забить больше, чем один гол, но главное - это проход дальше. Мы не расслаблялись до финального свистка, потому что знали, как силен соперник".

"В полуфинале лично у меня нет предпочтений касательно соперника. "Вулверхэмптон" провел сильный сезон в АПЛ, а "Севилья" - это прекрасная команда с прекрасным тренером. Я рад, что мы победили, и теперь можно будет посмотреть их очную игру спокойно".

Ранее тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер говорил, что его команда нацелена только на финал после двух проигранных полуфиналов в этом сезоне.

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В статье: Хуан Мата Копенгаген Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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