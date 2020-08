Вратарь Копенгагена сделал 13 сэйвов с МЮ. Это лучший результат в ЛЕ за 11 лет

Голкипер "Копенгагена" Карл-Йохан Йонссон произвел фурор своей игрой в четвертьфинале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:1). Несмотря на перевес англичан, вратарю удалось не пропустить ни гола с игры.

Как сообщает Opta, всего за 120 минут 30-летний швед сделал 13 сэйвов - это лучший показатель в еврокубках с сезона-2016/17. Касательно Лиги Европы, то там такой результат не фиксировался с далекого 2009 года.

Для сравнения, вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага сделал 13 сэйвов во всех матчах чемпионата и кубков после рестарта сезона.

Касательно Йонссона, то он в целом очень сильно провел Лигу Европы, пропустив только 5 голов при 42 ударах в створ ворот "Копенгагена" во всех матчах.

Karl-Johan Johnsson | vs Man utd 11/08/20 | Not the Swedish Kepa | Best goalkeeper itw? pic.twitter.com/CfDdwxtuby