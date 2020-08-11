Алан Патрик выделил особенность матча с швейцарским Базелем

Бразильский центральный полузащитник " Шахтера " Алан Патрик назвал телеканалу Футбол свои ожидания от матча 1/4 финала Лиги Европы со швейцарским "Базелем" (состоится сегодня, начало игры - в 22:00).

Мы прекрасно знаем, что это будет сложный матч. Все же это этап, который состоит из одного матча.

Мы должны быть максимально сконцентрированы во встрече такого уровня, чтобы показать все лучшее на футбольном поле.

Знаем, что такие матчи состоят из незначительных деталей. Верю, что наша команда сможет провести хороший матч и добиться главной цели - победы над "Базелем".