UA-Футбол проведет стрим до и после матча Шахтер - Базель

У нас сегодня новый стрим! Накануне матча 1/4 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Базелем" Александр Рыженко проведет онлайн в компании с Александром Севидовым и Андреем Алфимовым. Мы обсудим последние новости из лагерей команд, а также поделимся прогнозами на поединок. Начало стрима - в 21:30.

Сразу после финального свистка мы снова выйдем в эфир и обсудим самые горячие события встрече. Ориентировочный старт трансляции в 23:59.

Мы рады дискуссии с нашими зрителями, поэтому обязательно задавайте свои вопросы в чате трансляции, а самые интересные из них прозвучат в нашем эфире!

Стрим перед матчем Шахтер - Базель

Стрим после матча Шахтер - Базель