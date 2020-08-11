Фомин: В 2009-м тоже никто не верил, что Шахтер может выиграть Кубок УЕФА

Экс-игрок "Шахтера" и "Мариуполя" Руслан Фомин, в эфире Футбол News, поделился своими ожиданиями перед игрой "горняков" в Лиге Европы.

"Думаю, что будет очень интересная игра. Нейтральное поле дает шансы 50 на 50, в одной игре все может быть. "Шахтеру" нужно быть очень острожным, команда Каштру любит играть в позиционный футбол и всегда быть с мячом. Нужно быть внимательным к контратакам, "Базель" в любом случае отдаст инициативу "Шахтеру".

Также он оценил шансы команды Каштру на победу в турнире.

"В 2009 году тоже никто не верил, что "Шахтер" может выиграть Кубок УЕФА. Сейчас они, если пройдут "Базель", они попадут на "Интер" и там будет сложнее. Сейчас нужно думать о "Базеле" и пройти эту команду. А там аппетит приходит во время еды, могут вырасти крылья. Можно дойти до финала и даже выиграть его.

Отметим, что до и после матча на youtube канале UA-Футбол пройдут два стрима, где будут обсуждаться ключевые события.

"Шахтер" - "Базель". Перед матчем

"Шахтер" - "Базель". После матча