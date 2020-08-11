Шахтер - Базель. Бондарь выходит в старте

В 22:00 донецкий "Шахтер" сыграет против "Базеля" в Лиге Европы. "Горняки" поборятся за выход в полуфинал.

Луиш Каштру объявил стартовый состав на матч. Португалец решил доверить место в центре обороны Валерию Бондарю, в то время как Матвиенко снова сыграет слева.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Патрик, Степаненко, Маркос, Марлос, Тайсон, Мораес

Запасные: Трубин, Витао, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Фернандо

Отметим, что до и после матча на youtube канале UA-Футбол пройдут два стрима, где будут обсуждаться ключевые события.

"Шахтер" - "Базель". Перед матчем

"Шахтер" - "Базель". После матча