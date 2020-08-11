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Шахтер - Базель. Бондарь выходит в старте

Лига Европы
(1 голосов)

Каштру сделал свой выбор

Шахтер - Базель. Бондарь выходит в старте
UA-Футбол
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В 22:00 донецкий "Шахтер" сыграет против "Базеля" в Лиге Европы. "Горняки" поборятся за выход в полуфинал.

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Луиш Каштру объявил стартовый состав на матч. Португалец решил доверить место в центре обороны Валерию Бондарю, в то время как Матвиенко снова сыграет слева.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Патрик, Степаненко, Маркос, Марлос, Тайсон, Мораес

Запасные: Трубин, Витао, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Фернандо

Отметим, что до и после матча на youtube канале UA-Футбол пройдут два стрима, где будут обсуждаться ключевые события.

"Шахтер" - "Базель". Перед матчем

"Шахтер" - "Базель". После матча

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В статье: Базель Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (6)
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Одинзавсех (Харьков)
11.08.2020 в 21:38
Под крылом Кривцова Бондарь, думаю справится, да он и сам не робкого десятка. Правильно, что Матвиенко оставили на левом фланге - это его место. Сиприано еще очень слаб. Матвиенко в центре - как-то стремно за его постоянные "руки", а с "Вольсбургом" сыграл слева хорошо. В принципе, делать из него центрального защитника - это ошибка. Это как Ракицкого, Луческу из левого сделал центральным, хотя с его небольшой скоростью, цепкостью, дриблингом и хорошим пасом - быть опорным полузащитником. Относительно Хочолавы. Хочется оправдать, немного, парня. Сыграл с немцами неплохо, несколько раз выручал, да и красную получил, спасая команду от чужой обрезки. Но, это мое IMHO.
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.08.2020 в 21:31
Тепер за Бондаря можна буде правити 35 млн.?
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+1
-2
аалекс ( Крым)
11.08.2020 в 21:12
Как-то боязно за парня, не перегорел бы. Верим в команду, Шахтер, вперед.
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+1
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
11.08.2020 в 21:29
Бондарь-парень не из пугливых,справится!
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+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2020 в 20:50
А как же Витао, который защитник? Наигрывали же
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+1
0
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scorpius (Ck)
11.08.2020 в 21:27
Бондарь осенью себя неплохо проявил, если б не травма, то ни Витао, ни Хочолаву по весне не видели бы.
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+2
-2


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