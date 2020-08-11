Сто секунд для первого гола. Мораес выводит Шахтёр вперёд в матче с Базелем. ВИДЕО

Форварду "Шахтёра" Жуниору Мораесу понадобилось всего одна минута и сорок секунд для премьерного гола в 1/4 финала Лиги Европы. Бразилец с украинским паспортом замкнул подачу с углового и вывел "горняков" вперёд.