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Шахтер сыграет с Интером в полуфинале Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Будет непросто

Шахтер сыграет с Интером в полуфинале Лиги Европы
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" разгромил "Базель" и уверенной походкой шагает в полуфинал Лиги Европы. Уже известен и его соперник.

Команда Каштру сыграет против миланского "Интера". Игра состоится в понедельник, 17-го августа. Место проведения - "Эсприт Арена" в Дюссельдорфе.

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Для выхода в полуфинал команда Конте обыграла "Байер" со счетом 2:1.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (22)
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Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
12.08.2020 в 00:46
Мене цікавить чи зможе зіграти у півфіналі Хочолава ,бо проти Лукаку ,тільки він може потягатися масою
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0
0
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scorpius (Ck)
12.08.2020 в 00:29
Смотрел вчера игру Интера с немцами. Имхо, сложнейший сопернк из тех кто мог попасться. Не ради какого-то замыливания глаз, просто наблюдал как они выходят в контры, какие принимают решения в штрафной и возле. Плюс этот огр Лукаку еще есть. В любом случае будет интересно.
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+2
-1
Термит (Киев)
12.08.2020 в 00:25
Нужно было после первого тайма Тайсона, Марлоса, Мораеса менять на молодых. У Интера на день отдыха больше. Как бы Шахта не подсела...
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+1
0
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:49
Зможе, якщо Каштру захоче.
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0
0
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:23
Меня больше Севилья в финале беспокоит. Тяжело с ними все матчи складывались.
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+2
-2
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scorpius (Ck)
12.08.2020 в 00:30
Севилья в финале беспокоит? Может лучше уже готовиться к суперкубку Европы? Там соперник еще серьезнее будет
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+1
-1
Директор холдинга (Ясный)
12.08.2020 в 00:41
Суперкубок это выставочный матч. Только в ДК на него 45 лет дроч ат. А вот за финал переживаю. По этому, надеюсь на Фредика с МЮ. Что грохнут они испашек.
0
0
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scorpius (Ck)
12.08.2020 в 00:50
Ну да... В принципе, если с таким же счетом грохнуть Интер, то можно и про Севилью переживать
0
0
Джмиль (Запорожье)
12.08.2020 в 00:15
Всё нормально, игра идёт. Будем с Интером бороться. Нормальные команды. Или кто-то хотел посмотреть финал Вулверхемптон - Базель?
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+4
0
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Mariner888 (Одесса)
12.08.2020 в 00:07
Размялись, теперь время показать класс с достойным соперником. Главное поймать свою игру и кураж и не подставиться под удаление или пеналь. Быстрая и креативная молодёжь, которая голодная к победам в комбинации с опытными "стариками" сделают макаронников несмотря на то, что они отдыхают на день больше.
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+5
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
12.08.2020 в 00:13
Хорошо бы, чтобы макаронники праздновали с вином до дня матча. Им главное в физике не уступить.
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
12.08.2020 в 00:05
Да, с англичанами полегче было бы. Итальянцы пожалуй худший из всех вариантов
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+2
0
Po4eson (Одесса)
12.08.2020 в 00:10
Хз
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0
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
12.08.2020 в 00:01
Блін ліпше би МЮ
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+2
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
12.08.2020 в 00:05
А ще краще - Севілья!
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+1
0
avatar
v.grischuk (Винница)
11.08.2020 в 23:57
Интер - чемпион, но если шахтер пройдёт, он чемпион!!!
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0
-3
аалекс ( Крым)
11.08.2020 в 23:58
Интер чемпион чего?
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+3
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
12.08.2020 в 00:06
интер - чемпион винницкой дурки
+5
-3
aleks68
11.08.2020 в 23:55
не знаю как будет дальше.с интером будет очень тяжело.но шанс есть.главное не валять дурака..продолжайте в том же духе
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+3
-1
Oлeкcин (Н.)
11.08.2020 в 23:53
Мда, тут уж потяжелее будет...
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+3
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
12.08.2020 в 00:07
А кто сказал, что в полуфинале будет легко?
Ответить
+5
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
12.08.2020 в 00:09
Команды уровня плей-оф Лиги Чемпионов как ни как.
+3
0


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