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Шахтер сыграет с Интером в полуфинале Лиги Европы
Будет непросто
Донецкий "Шахтер" разгромил "Базель" и уверенной походкой шагает в полуфинал Лиги Европы. Уже известен и его соперник.
Команда Каштру сыграет против миланского "Интера". Игра состоится в понедельник, 17-го августа. Место проведения - "Эсприт Арена" в Дюссельдорфе.
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Для выхода в полуфинал команда Конте обыграла "Байер" со счетом 2:1.
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Комментарии (22)
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Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
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scorpius (Ck)
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scorpius (Ck)
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scorpius (Ck)
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Джмиль (Запорожье)
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Po4eson (Одесса)
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