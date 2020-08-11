Шахтер сыграет с Интером в полуфинале Лиги Европы

Размялись, теперь время показать класс с достойным соперником. Главное поймать свою игру и кураж и не подставиться под удаление или пеналь. Быстрая и креативная молодёжь, которая голодная к победам в комбинации с опытными "стариками" сделают макаронников несмотря на то, что они отдыхают на день больше.