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WhoScored: Тайсон и Мораес получили лучшие оценки за игру против Базеля
Заслуженно?
Донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Базель" и прошел в полуфинал Лиги Европы.
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Авторитетный портал WhoScored выставил оценки за данный поединкок. Лучшими стали Тайсон (8,9) и Мораес (8,7). А вот наименьший бал в составе "горняков", если говорить об игроках основы, получил Андрей Пятов (6,6).
В полуфинале "Шахтер" сыграет
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.08.2020 в 00:53
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