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WhoScored: Тайсон и Мораес получили лучшие оценки за игру против Базеля

Лига Европы
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WhoScored: Тайсон и Мораес получили лучшие оценки за игру против Базеля
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Базель" и прошел в полуфинал Лиги Европы.

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Авторитетный портал WhoScored выставил оценки за данный поединкок. Лучшими стали Тайсон (8,9) и Мораес (8,7). А вот наименьший бал в составе "горняков", если говорить об игроках основы, получил Андрей Пятов (6,6).

WhoScored: Тайсон и Мораес получили лучшие оценки за игру против Базеля - изображение 1

В полуфинале "Шахтер" сыграет против "Интера".

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В статье: Тайсон Базель Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.08.2020 в 00:53
Каштру не ставь на ЕК коноплянко и коваленко они только для УПЛ на больше они не способны
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