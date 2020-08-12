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Каштру: Результат сегодня - именно тот, который мы хотели, я очень доволен игроками

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Каштру: Результат сегодня - именно тот, который мы хотели, я очень доволен игроками
UA-Футбол
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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился своими мнением после победы над "Базелем".

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"Игра никогда не получается такой, как ты ее представляешь в голове. Она всегда дается совершенно по-другому. Конечно, ты стараешься планировать, но все происходит не так. Результат сегодня - именно тот, который мы хотели. Самое главное, что "Шахтер" прошел в полуфинал.

Сегодня была сложная игра, но мы практически постоянно доминировали. Мы играли против команды, которая за десять игр в Лиге Европы всего лишь раз проиграла. Я просто хочу напомнить, насколько сложен был этот поединок. Я очень доволен своими футболистами", -заявил наставник "горянков".

В полуфинале "Шахтер" будет ждать "Интер". Игра состоится 17-го августа.

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В статье: Базель Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
УЕФА
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