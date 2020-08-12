  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вулверхэмптон - Севилья 0:1. Видео обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон - Севилья 0:1. Видео обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вулверхэмптон - Севилья, Лига Европы, 11 августа 2020

Вулверхэмптон - Севилья 0:1. Видео обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча четвертьфинала Лиги Европы, в котором Вулверхэмптон уступил Севилье. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый испанцами под конец игры. При этом волки в конце первого тайма не реализовали пенальти. Таким образом, Севилья вышла в полуфинал, где встретится с Манчестер Юнайтед.

Лига Европы. Четвертьфинал

Вулверхэмптон - Севилья 0:1

Гол: Окампос 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...