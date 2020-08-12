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Вулверхэмптон - Севилья 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вулверхэмптон - Севилья, Лига Европы, 11 августа 2020
Вашему вниманию видео обзор матча четвертьфинала Лиги Европы, в котором Вулверхэмптон уступил Севилье. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый испанцами под конец игры. При этом волки в конце первого тайма не реализовали пенальти. Таким образом, Севилья вышла в полуфинал, где встретится с Манчестер Юнайтед.
Лига Европы. Четвертьфинал
Вулверхэмптон - Севилья 0:1
Гол: Окампос 88
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