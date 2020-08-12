Мораес прокомментировал выход Шахтера на итальянский Интер в 1/2 Лиги Европы

Жуниор Мораес, нападающий " горняков ", в комментарии телеканалу Футбол после матча 1/4 Лиги Европы с "Базелем" (4:1) рассказал об игре со швейцарцами.

Конечно, мы провели хорошую работу и прекрасно начали эту игру. Очень важно, что команда забила в начале.

Когда во всей команды есть единственная цель, мы выполняем свою работу на отлично. Это невероятно важно. Конечно, когда каждого матча забиваешь гол, ты больше веришь в себя.