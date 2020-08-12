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Мораес прокомментировал выход Шахтера на итальянский Интер в 1/2 Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

И выделил важный фактор побед

Мораес прокомментировал выход Шахтера на итальянский Интер в 1/2 Лиги Европы
Новина українською

Жуниор Мораес, нападающий "горняков", в комментарии телеканалу Футбол после матча 1/4 Лиги Европы с "Базелем" (4:1) рассказал об игре со швейцарцами.

Конечно, мы провели хорошую работу и прекрасно начали эту игру. Очень важно, что команда забила в начале.

Когда во всей команды есть единственная цель, мы выполняем свою работу на отлично. Это невероятно важно. Конечно, когда каждого матча забиваешь гол, ты больше веришь в себя.

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Нападающего национальной сборной Украины также спросили об итальянском "Интере", с которым "Шахтер" теперь встретится в полуфинале Лиги Европы (в понедельник, 17 августа, в 22:00).

"Интер" - великолепная команда. А мы всегда хотим играть именно с такими командами.

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В статье: Лига Европы Базель Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Жуниор Мораеш Жуниор Мораес
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Комментарии (2)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.08.2020 в 08:03
Мораес- просто люкс! Машина- гол! Рад,что он столько лет играет и раскрывает свой талант в моем любимом Шахтёре!
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ShtanGa (Славське)
12.08.2020 в 07:56
Super
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