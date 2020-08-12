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Мораес прокомментировал выход Шахтера на итальянский Интер в 1/2 Лиги Европы
И выделил важный фактор побед
Жуниор Мораес, нападающий "
Конечно, мы провели хорошую работу и прекрасно начали эту игру. Очень важно, что команда забила в начале.
Когда во всей команды есть единственная цель, мы выполняем свою работу на отлично. Это невероятно важно. Конечно, когда каждого матча забиваешь гол, ты больше веришь в себя.
Нападающего национальной сборной Украины также спросили об итальянском "Интере", с которым "Шахтер" теперь встретится в полуфинале Лиги Европы (в понедельник, 17 августа, в 22:00).
"Интер" - великолепная команда. А мы всегда хотим играть именно с такими командами.