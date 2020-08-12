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Замены им пока нету. Севидов назвал двух игроков Шахтера, которые обеспечили победу над Базелем
И поделился мыслями о противостоянии с "Интером"
Александр Севидов, известный украинский футбольный тренер, воспитанник футбола Донецка, в разговоре с
Горняки, как отметил Севидов, очень быстрая команда, а в Европе очень много «тяжелых» центральных защитников, которые не успевают за линией атаки "Шахтера".
Посмотрим, но самое тяжелое испытание будет "Интером". Не стоит сравнивать Серию А даже с 6 командой Бундеслиги. Хотя и "Шахтер" достиг такого уровня игры, уже не боимся "Интера"! Должна быть хорошая, равная игра. Чьи козыри перевесят? Посмотрим через несколько дней.
Одним из факторов преимущества "Шахтера" над "Вольфсбургом" в 1/8 и "Базелем" в 1/4 Севидов считает лидерские качества Тайсона и Марлоса.
В матче с "Вольфсбургом" их и не надо было проявлять, потому что победа была в кармане. А в этом матче с "Базелем" они сделали игру в атаке. Оба этих ветерана. Марлос не выдержал до конца игры, был заменен. Но - "мавр сделал дело, мавр может уходить".
Они с Тайсоном фактически сделали игру! При всем уважении к Тете, Соломону, они неплохо входят в игру. Но полноценно заменить Тайсона и Марлоса невозможно. Представьте, что "Ювентус" потеряет Роналду!
В понедельник, 17 августа, горняки встретятся в 1/2 финала ЛЕ с итальянским "Интером".
Знаете, у меня уже нет такого страха перед "Интером", как это было бы несколько лет назад. Бороться на равных с этой командой? Сегодня это - реальность. Вполне заслуженными были предыдущие победы. "Вольфсбург" и "Базель" - сильные команды. А "Шахтер" их обыграл без вариантов.