Замены им пока нету. Севидов назвал двух игроков Шахтера, которые обеспечили победу над Базелем

Александр Севидов, известный украинский футбольный тренер, воспитанник футбола Донецка, в разговоре с UA-Футбол подытожил игру 1/4 Лиги Европы - победу " Шахтера " над швейцарским "Базелем" (4:1).

Горняки, как отметил Севидов, очень быстрая команда, а в Европе очень много «тяжелых» центральных защитников, которые не успевают за линией атаки "Шахтера".

Посмотрим, но самое тяжелое испытание будет "Интером". Не стоит сравнивать Серию А даже с 6 командой Бундеслиги. Хотя и "Шахтер" достиг такого уровня игры, уже не боимся "Интера"! Должна быть хорошая, равная игра. Чьи козыри перевесят? Посмотрим через несколько дней.

Одним из факторов преимущества "Шахтера" над "Вольфсбургом" в 1/8 и "Базелем" в 1/4 Севидов считает лидерские качества Тайсона и Марлоса.

В матче с "Вольфсбургом" их и не надо было проявлять, потому что победа была в кармане. А в этом матче с "Базелем" они сделали игру в атаке. Оба этих ветерана. Марлос не выдержал до конца игры, был заменен. Но - "мавр сделал дело, мавр может уходить". Они с Тайсоном фактически сделали игру! При всем уважении к Тете, Соломону, они неплохо входят в игру. Но полноценно заменить Тайсона и Марлоса невозможно. Представьте, что "Ювентус" потеряет Роналду!

В понедельник, 17 августа, горняки встретятся в 1/2 финала ЛЕ с итальянским "Интером".