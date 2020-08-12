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Замены им пока нету. Севидов назвал двух игроков Шахтера, которые обеспечили победу над Базелем

Лига Европы
(3 голосов)

И поделился мыслями о противостоянии с "Интером"

Замены им пока нету. Севидов назвал двух игроков Шахтера, которые обеспечили победу над Базелем
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Александр Севидов, известный украинский футбольный тренер, воспитанник футбола Донецка, в разговоре с UA-Футбол подытожил игру 1/4 Лиги Европы - победу "Шахтера" над швейцарским "Базелем" (4:1).

Горняки, как отметил Севидов, очень быстрая команда, а в Европе очень много «тяжелых» центральных защитников, которые не успевают за линией атаки "Шахтера".

Посмотрим, но самое тяжелое испытание будет "Интером". Не стоит сравнивать Серию А даже с 6 командой Бундеслиги. Хотя и "Шахтер" достиг такого уровня игры, уже не боимся "Интера"! Должна быть хорошая, равная игра. Чьи козыри перевесят? Посмотрим через несколько дней.

Одним из факторов преимущества "Шахтера" над "Вольфсбургом" в 1/8 и "Базелем" в 1/4 Севидов считает лидерские качества Тайсона и Марлоса.

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В матче с "Вольфсбургом" их и не надо было проявлять, потому что победа была в кармане. А в этом матче с "Базелем" они сделали игру в атаке. Оба этих ветерана. Марлос не выдержал до конца игры, был заменен. Но - "мавр сделал дело, мавр может уходить".

Они с Тайсоном фактически сделали игру! При всем уважении к Тете, Соломону, они неплохо входят в игру. Но полноценно заменить Тайсона и Марлоса невозможно. Представьте, что "Ювентус" потеряет Роналду!

В понедельник, 17 августа, горняки встретятся в 1/2 финала ЛЕ с итальянским "Интером".

Знаете, у меня уже нет такого страха перед "Интером", как это было бы несколько лет назад. Бороться на равных с этой командой? Сегодня это - реальность. Вполне заслуженными были предыдущие победы. "Вольфсбург" и "Базель" - сильные команды. А "Шахтер" их обыграл без вариантов.

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В статье: Александр Севидов Лига Европы Базель Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (3)
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trey222
12.08.2020 в 10:52
Севидов всё правильно сказал игру ШД ведут Тайсон и Марлос.А есть ли третий невидимый диспетчер как раз таки покажет игра с Интером.Конти прекрасно знает кто ведёт игру ШД и их будут жёстко опекать,а делать это итальянцы умеют.Поэтому нужен третий невидимый диспетчер.Это могут быть Маркос Антонио из центральной зоны,Матвиенко из защитной зоны длинными пасами,а может быть и кто третий.Вариантов масса.Игра покажет.
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alex.belogubko (одесса)
12.08.2020 в 10:43
главное чтобы на поле не было Коно и Коваленко это игроки только для УПЛ и то не всегда --лентяи
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alex 66 (Кременчуг)
12.08.2020 в 09:56
Севидова стало очень много, не надо петь дифирамбы ШД, Каштру разберется А пободаться с Интером такому ШД под силу, все решит фарт.
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