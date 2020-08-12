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Шахтёр - Базель: послематчевый анализ поединка. ВИДЕО
Запись стрима на UA-Футбол
Вчера сразу после матча "Шахтёра" с "Базелем" в эфире Youtube-канала UA-Футбол вышел стрим с обзором встречи. Александр Рыженко вместе с известным украинским тренером Александром Севидовым и журналистом сайта UA-Футбол Андреем Алфимовым разобрали поединок, а также поделились своими ожиданиями от дальнейшего пути "горняков" в турнире.
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