Лига Европы
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Тайон - среди кандидатов на игрока недели в Лиге Европы
С каждой команды по одному
Полузащитник левого фланга "
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Официальный сайт УЕФА выделяет гол игрока "горняков" и 90% точных пасов.
Конкурентами Тайсона в голосовании являются полузащитник "Интера" Барелла, нападающий "Севильи" Окампос и кипер "Манчестер Юнайтед" Юнссон.
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