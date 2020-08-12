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Тайон - среди кандидатов на игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы
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С каждой команды по одному

Тайон - среди кандидатов на игрока недели в Лиге Европы
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Полузащитник левого фланга "Шахтера" бразилец Тайсон попал в топ игроков Лиги Европы по итогам матчей недели.

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Официальный сайт УЕФА выделяет гол игрока "горняков" и 90% точных пасов.

Конкурентами Тайсона в голосовании являются полузащитник "Интера" Барелла, нападающий "Севильи" Окампос и кипер "Манчестер Юнайтед" Юнссон.

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В статье: Тайсон Лига Европы Шахтер (Донецк) Карл-Юхан Юнссон
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