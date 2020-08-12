Четверо игроков Шахтера попали в символическую сборную ЛЕ по оценкам WhoScored

Известный статистический портал WhoScored составил свою символическую сборную недели в Лиге Европы на основе оценок игроков за матчи четвертьфинала.

В число 11-ти лучших попали сразу четыре представителя "Шахтера" - Додо, Марлос, Тайсон и Жуниор Мораес. При этом у Тайсона самая высокая оценка среди всех избранных - 8,9.

Наибольшее представительство у "Манчестер Юнайтед", который одолел "Копенгаген" лишь в овертайме - пять футболистов. При этом кипер датской команды, который совершил рекордные 13 сейвов получил место в воротах с оценкой 8,5. Еще одно место досталось защитнику "Севильи" Кунде.

Интересно, что в символической сборной нет ни одного представителя "Интера", который, напомним, обыграл "Байер" 2:1. Именно с миланским грандом "Шахтер" сыграет в полуфинале Лиги Европы. Матч состоится в понедельник, 17 августа.