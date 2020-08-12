Луиш Каштру: Интер - претендент на победу в Лиге Европы, как и мы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру оценил дебют Валерия Бондаря в Лиге Европы и рассказал, как горняки будут готовиться к полуфиналу.

- Следующий противник - "Интер". Что можете сказать об этой команде?

- Пока ничего конкретного. Только то, что видят и знают все, ведь я смотрю их матчи. Хорошая, крепкая команда, очень организованная. И мы прекрасно это знаем, претендент на победу в Лиге Европы - так же, как и мы. Наш аналитический отдел уже начал изучать "Интер". С завтрашнего дня мы подробнее будем говорить об этом сопернике. Позже смогу дать определенный комментарий, в котором подробнее расскажу о сильных и слабых сторонах этой команды.

- Оцените дебют Бондаря. Довольны ли вы действиями в прошлом матче?

- Да, я доволен, он провел эффективную игру. Поздравляю его и всю команду!

- Как вы планируете ближайшие пять дней готовиться к полуфиналу? Имеете поле для тренировок в Дюссельдорфе? Обсуждались уже эти моменты?

- Да. Мы проживаем за 15 минут от тренировочных полей. Сейчас для нас самое главное - восстановить в течение этих дней ребят после прошлого матча и подготовить как можно лучше к следующему. Есть абсолютно все условия: УЕФА хорошо все организовал, и мы спокойны. Место и время есть.

Напомним, на пути к полуфиналу "Шахтер" одолел "Бенфику", "Вольфсбург" и "Базель". За путевку в финал горняки сыграют с миланским "Интером", который в свою очередь в плей-офф прошел "Лудогорец", "Хетафе" и "Байер". Полуфинальный поединок состоится в понедельник, 17 августа.