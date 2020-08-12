Шахтер не по зубам Базелю. Обзор швейцарских СМИ после матча Лиги Европы

Не отличаются разнообразием обзоры матча в Гельзенкирхене, хоть с пониманием отнеслись многие к поражению "Базеля", однако крупный счет стал для всех настоящим сюрпризом. При этом в СМИ Швейцарии выделяют бразильский легион дончан и скоростные атаки "горняков", которые и определили исход четвертьфинальной встречи.

Вялые базельцы явно проигрывают донецкому "Шахтеру", - считают в Berner Zeitung. По мнению журналистов одного из центральных изданий Швейцарии важное значение сыграл быстрый гол.

"Базель" в Лиге Европы не пропускал голы 470 минут. Но эта серия завершилась в Гельзенкирхене четвертьфиналом Лиги Европы против донецкого "Шахтера", уже на 2-й минуте мяч оказался в сетке. Хороший навес Марлоса, ошибка Николича, который прыгнул мимо мяча, и Жуниор Мораес сделал счет 1:0. В результате "красно-синие" так и не смогли полностью избавиться от этого раннего шока.

Особое внимание швейцарская пресса уделяет бразильцам украинского клуба, их игру называют не иначе как "танцами". Снова и снова чемпион Украины легко пробирался через центр поля и без проблем преодолевал ряды соперника. Вдохновленные таким простором Мораес, Марлос и Тайсон на 22-й минуте провели еще одну результативную комбинацию.

Также внимание Berner Zeitung уделил Тайсону, которого называют безусловным лидером команды, в то время как капитан Фрай постоянно выглядел недовольным, проигрывал много борьбы и не смог завести своих партнеров. Не случайно, что Тайсон решился на решающий удар, при этом состояние Николича называется невыносимым. Пенальти Патрика все окончательно расставил по своим местам. При счете 3:0 стало ясно, что команда Коллера не сможет отыграться.

Красноречиво назвали свою статью репортеры Blick – "Шахтер не по зубам Базелю" (дословно - на размер больше, значительно сильнее). Полуфинальной мечте "Базеля" все же приходит конец. Единственный бразилец в FCB ничего не смог сделать против семи бразильцев у соперника. Атаки Донецка каждый раз получались опасным, как правило, с ударами по воротам. С другой стороны, практически не создавал никаких моментов "Базель".

Полуфинальной мечте "Базеля" приходит конец

На 64-й минуте появилась надежда у "красно-синих". С помощью ВАР арбитр мог назначить пенальти после падения Пулулу в штрафной, но английский рефери все же не увидел нарушения.

Вскоре после этого судья снова дотронулся до уха, снова обратился к VAR - мяч отскочил в руку украинцу, и опять FCB остался без пенальти. После двух этих моментов "Базель" окончательно посыпался и европейские приключения "красно-синих" окончились. Незадолго до финального свистка Додо сделал счет 4:0 в пользу украинцев, и лишь на 90+2 минуте Ван Волфсвинкел немного смягчил поражение команды Коллера.

"Шахтер" завершает европейскую гонку FCB, - подводят итог в Sport.ch. ФК "Базель" вышел на поле слабым и не готовым к игре, этим швейцарские журналисты и объяснили провальный для них старт. После быстрого мяча украинцы продолжили диктовать игру. Логично, что счет 2:0 стал к двадцатой минуте.

У FCB редко получались качественно оформленные атаки, в основном в них задействовался фланг Пулулу. Тем не менее, донецкий "Шахтер" до перерыва оставался лучшей командой, ведь еще незадолго до перерыва перекладина спасла FCB от полной катастрофы. Провальный первый тайм для "красно-синих".

В начале второго тайма FCB вернулся в игру и действовал немного лучше. Но реальных шансов забить у "Базеля" не возникало. Еще и Джака покинул поле из-за травмы. По мере увеличения игрового времени "Базель" все больше и больше зависел от решений судьи. Большинство этих решений было в пользу "Шахтера". Тем не менее, FCB заслуженно сошел с дистанции, а Донецк в свою очередь выходит в полуфинал и попадает на миланский "Интер".

Главным героем встречи ресурс Sport.ch называет Жуниора Мораеса с таким комментарием: "Неудержимого бразильца просто не могли взять под контроль защитники FCB. Снова и снова он прорывался на опасные позиции, угрожая воротам. Важный гол на его счету".

FCB заслуженно сошел с дистанции

Неудачник матча Джордже Николич. "Вратарь не показывает сильной игры. Он совершил серьезную ошибку всего через две минуты после начала. Позже Николич выглядел неуверенно, часто ошибался. Серб пока не способен достойно заменить Омлина".

Ключевая сцена игры: "На второй минуте Николич вылетает из штрафной и ныряет за мячом, жаль, что мяч после удара головой форварда соперника попадает в ворота. Ошибка FCB, задающая тренд. Есть один для нас утешительный удар. После фланговой атаки мяч проскальзывает на Ван Вольфсвинкеля, и у него получилось пробить в пустые ворота с нескольких метров".

"Шахтер" полностью превосходил "Базель", особенно на длинных отрезках, когда необходимо было показать свою физическую форму, - считают в Weltfussball. - Это преимущество определило игру со швейцарцами, в которой Марсель Коллер казался беспомощным. Чемпион Украины по футболу обыграл "Базель" со счетом 4:1. Теперь заслуженно "Шахтер" 17 августа (22:00) в Дюссельдорфе встретится с миланским "Интером", который еще в понедельник обыграл "Байер" из Леверкузена.