Шахтеру Бог послал кусочек сыра. Акценты зрителя на игре с Базелем

Автор блога грешит ассоциативным мышлением. Это нравится и понятно не всем. Но, что выросло, то выросло. Что приходит на ум, когда речь идет о разгроме швейцарского клуба? Остановленные часы? Взломанный сейф? Но видели ли вы хотя бы намек на отлаженный игровой механизм или надежную оборону? Нет, ребята, только сыр. Богатый дырками швейцарский сыр.

И, как многим из вас, мне остается только задаваться вопросом: настолько ли силен "Шахтер", или это "Базель" - откровенно слабое звено четвертьфиналов Лиги Европы? Говорят, истина всегда находится посредине. Однако команда Каштру, буквально разобрав на детали эту швейцарскую вещь, поразила нас своей легкостью и непринужденностью.

Игра была привычно зрелищной, причем в исполнении обеих команд. Где-то подгуляла первая половина второго тайма, когда "Шахтер" вроде как пытался играть подчеркнуто по счету. Но вторая заставила забыть об этом.

Ранний гол Мораеса, которого проворонили представители сырной страны, ничуть не обескуражил "Базель". Уже через десять минут Пюлюлю (как называл его комментатор) имел все шансы выписать нам ответную пилюлю. Но пронесло, а следующие десять минут спустя был забит мяч, который сочту решающим.

Ибо фактически здесь – уже в середине тайма – скончались все надежды "Базеля" на полуфинал. Невооруженным глазом было видно, что команда Коллера такой гандикап не осилит. Тогда как "Шахтер", при необходимости, всегда найдет, чем ей ответить.

Это наглядно продемонстрировала еще одна десятиминутка до перерыва, в течение которой счет мог становиться крупным трижды. В последнем случае, на 40-й минуте, от гола уберегла лишь крестовина ворот Николича.

Да, "Шахтеру" везло куда больше. И тот самый победный гол Тайсона был забит скорее благодаря рикошету от колена Фрая, круто изменившему полет мяча. И Кабраль в середине второго тайма (при 2:0) мог куда удачнее перебросить мячом Пятова и компанию. И кое-какие спорные эпизоды могли бы трактоваться в пользу соперника, при сильном желании арбитров…

Хотя стоп, а как же ВАР? А он, граждане, вышел из доверия аккурат на прошлой неделе, когда чудил не по-детски. Ей-богу, я больше доверяю своему приятелю-консультанту. Кому очень хотелось, тот мог увидеть некую лояльность судей по отношении к "Шахтеру". Лично меня несколько озадачил лишь эпизод с последним голом Додо – на предмет офсайда.

"Там защитник на другом фланге задержался. Если найдешь повтор в линию, посмотри внимательно. Плюс они ВАРом проверили. Все чисто", - ответствовал мой собеседник оттуда. Могу лишь добавить к этому: чтобы допустить ошибку с определением "вне игры", используя видеоповтор – это нужно необычайно сильно постараться.

Впрочем, это был, на секундочку, уже четвертый гол в ворота "Базеля". Тогда как "размочиться" он сумел аж в компенсированное время. С точки зрения соотношения моментов – перебор. Счет вполне мог быть и 2:1, в лучшем случае 3:1 – исходя из общей пропорции реально голевых. Если же брать убойные, то где-то 2:0. Напомню, мы считаем не каждый шанс, а каждый третий.

В любом случае превосходство "Шахтера", не столь подавляющее, как это было с "Вольфсбургом", стало наиболее впечатляющим на стадии четвертьфиналов. По крайней мере, визуально. Формально же взятием ворот завершилась, в среднем, каждая вторая возможность забить. Не говоря уже о разнице в качестве моментов "Шахтера" и "Базеля".

Умиляют оценки некоторых "экспертов из народа", со знанием дела рассуждающих о слабости Марлоса. Человека, по факту, сделавшего игру двумя ассистами. Да плевать, на сколько его хватает – лишь бы этого хватило для победы. А пока хватает, Марлос очень хорош.

Лишь после него назову Тайсона, помимо гола, честно заработавшего пенальти. Ну а вооруженный и очень опасный Мораес у нас будет третьим. Все те же три мушкетера, на плечах которых держится атака "Шахтера", как говорится, и двадцать лет спустя. Жаль только, нет с ними "юного гасконца" Исмаили в этом увлекательном германском приключении.

Еще раз оглядываюсь на остальные четвертьфиналы, и что-то сдается мне, что "Шахте" Бог послал лакомый кусочек сыра. А уж был он дырявым изначально, или она его сама прокомпостировала – дело третье. И знаете, как-то без разницы, как и с кем играл "Базель" до этого, а уж тем более – в чемпионате Швейцарии. Мы видели его здесь и сейчас.

Как говорил Штирлиц пастору в "Большой разнице": "Вот тебе лыжи, а вон тебе Швейцария! А там под горочку – даже не вспотеешь…". Примерно так оно в итоге и вышло. Ведь наш-то пастор умеет ходить на лыжах.

Главное – соперник был по силам, и классом не выше того же "Вольфсбурга". На сегодняшний день. Чего не скажешь о поединщике следующего уровня. Чем бы не закончился этот полуфинал. "Интер" есть "Интер". И любой проход вице-чемпиона Италии станет прыжком выше головы. И для команды "Шахтер", и для чемпиона Украины.