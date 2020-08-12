Четыре игрока Шахтера вошли в сборную недели Лиги Европы

УЕФА по итогам четвертьфинала Лиги Европы определил символическую сборную лучших игроков недели.

В список лучших по итогам 1/4 финала вошли четыре игрока "Шахтера": защитник Додо, хавбеки Тайсон и Марлос, а также форвард Жуниор Мораес.

Напомним, что вчера, 12 августа подопечные Каштру обыграли "Базель" со счетом 4: 1. В полуфинале команда сыграет против "Интера".