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Четыре игрока Шахтера вошли в сборную недели Лиги Европы
Дончане вышли в полуфинал
УЕФА по итогам четвертьфинала Лиги Европы определил символическую сборную лучших игроков недели.
В список лучших по итогам 1/4 финала вошли четыре игрока "Шахтера": защитник Додо, хавбеки Тайсон и Марлос, а также форвард Жуниор Мораес.
Напомним, что вчера, 12 августа подопечные Каштру обыграли "Базель" со счетом 4: 1. В полуфинале команда сыграет против "Интера".
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Комментарии (3)
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Antolog (Одесса)
12.08.2020 в 16:42
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Термит (Киев)
12.08.2020 в 17:39
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tolina-ystas (Краматорск)
12.08.2020 в 16:33
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