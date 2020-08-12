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Четыре игрока Шахтера вошли в сборную недели Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Дончане вышли в полуфинал

Четыре игрока Шахтера вошли в сборную недели Лиги Европы
Новина українською

УЕФА по итогам четвертьфинала Лиги Европы определил символическую сборную лучших игроков недели.

В список лучших по итогам 1/4 финала вошли четыре игрока "Шахтера": защитник Додо, хавбеки Тайсон и Марлос, а также форвард Жуниор Мораес.

Напомним, что вчера, 12 августа подопечные Каштру обыграли "Базель" со счетом 4: 1. В полуфинале команда сыграет против "Интера".

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В статье: Тайсон Марлос Шахтер (Донецк) Додо Жуниор Мораес
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Комментарии (3)
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Antolog (Одесса)
12.08.2020 в 16:42
Дончане вышли в четвертьфинал - какой блин четвертьфинал, уже в полуфинал...)
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Термит (Киев)
12.08.2020 в 17:39
Автор все правильно написал. Вышли же в четвертьфинал? А до этого - в 1/8 и 1/16...А после игры с Интером непишет, что в полуфинал вышли...- Мальчик, как тебя зовут?-....(молчит)- А кем ты хочешь быть?- Вася!- А сколько тебе лет?- Космонавтом!
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tolina-ystas (Краматорск)
12.08.2020 в 16:33
Выступление Шахтёра в ЛЕ может дать ответ на вопрос почему так велик отрыв чемпиона в чемпионате Украины.Игра команды показывает на серьезный прогресс в организации игры,росте индивидуального мастерства игроков и в первую очередь молодёжи.Продуманный подход к подготовке резерва помог значительно усилить замены.Сейчас игроки выходящие на замены не только не ослабляют команду но и значительно усиливают а часто просто решают судьбу матча.Такой глубины состава нет ни в одной команде УПЛ. Поэтому отрыв в очках прежде всего достигнут прогрессом командной игры Шахтёра. В остальных командах этого явления мы не наблюдали.Да они не ослабли но они и не прогрессируют.Ну может быть кроме Зари.Дальнейшие игры в лиге Европы могут подтвердить мои предположения либо опровергнуть.
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