Артем Федецкий: Зная тактический подход Конте, матч Интер - Шахтер будет очень интересным

Бывший игрок "Шахтера", "Карпат", "Днепра", немецкого "Дармаштадт 98" и сборной Украины Артем Федецкий подвел итоги матча 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Базель", в котором "горняки" победили 4:1

"Шахтер" уверенно выиграл этот матч, даже более легко и с большим запасом, чем предыдущий с "Вольфсбургом". В таких случаях говорится - команда "переехала" и не заметила соперника. Поэтому самые позитивные эмоции от такой яркой и красивой победы. Все закономерно.

Что мы и говорили до игры: класс, дисциплина, скорость - на высшем уровне. "Горянки" своей игрой показали - нет повода для волнения, которое присутствовало до матча. Хорошо, что забили быстрый гол, это придало команде еще большей уверенности, а после второго стало ясно - победа никуда уже не денется. Оставался только один вопрос. Сколько за оставшиеся 80 минут "Шахтер" забьет "Базелю"?

Практически игра шла в одни ворота, поэтому швейцарцы выглядели на фоне донетчан беспомощными. Понравилось, что при 2:0 игроки не остановились, не стали играть по счету, а проявили желание додавить соперника, забить еще, завершить матч красивой и уверенной победой.

Команда "словила" эйфорию, все делала быстро и в такт, а скоростными перемещениями игроков, как с мячом, так и без него, замучила оппонента. Это говорит о том, что горняки находятся в хороших физических кондициях. "Шахтер" во всех компонентах оказался на голову выше соперника. Они с начала и до конца матча действовали первым номером, не оставив никаких шансов для "Базеля". У "Шахтера" есть свой рисунок игры, команда в любой момент может добавить. Действия на поле сопоставимы с результатом.

Теперь все это необходимо перенести на матч с "Интером", где нужно будет чем-то удивить итальянцев. Зная тактический подход Конте, как он выстраивал игровые схемы в "Челси" и "Ювентусе", это будет очень интересно. Плюс сумасшедший подбор футболистов делает команду очень грозным соперником, и вот тут-то придется сильно нам поволноваться, кто же в этой паре окажется победителем. Только после этого матча можно будет рассуждать о высоких задачах "Шахтера".

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы состоится 17 августа.