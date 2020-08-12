Севидов: Мне больше понравилось, как Шахтер сыграл с Базелем, чем с Вольфсбургом

Александр Севидов, известный украинский футбольный тренер, воспитанник футбола Донецка, в разговоре с UA-Футбол подытожил игру 1/4 Лиги Европы - победу "Шахтера" над швейцарским "Базелем".

"Быстрый гол всегда меняет стратегию игры. Нужно сказать, что "Шахтер" доминировал, гораздо больше угрожал и владел инициативой. У "Базеля" можно вспомнить лишь две-три атаки.

Думаю, что при счете 4:0 ребята немного расслабились. Пятову было обидно пропустить единственный гол на последних минутах. Вратари всегда следят за своей статистикой.

Матч с "Базелем" мне понравился больше, чем с "Вольфсбургом". Игра была живая, не было лишних пауз и долгого перекатывания мяча. На мой взгляд, решающую роль сыграло более высокое мастерство футболистов "Шахтера". "Горняки" были сильнее и победили абсолютно заслуженно", - подытожил Севидов.