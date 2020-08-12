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Интер теряет форварда перед матчем с Шахтером

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(1 голосов)

Совсем недавно с ним подписали полноценный контракт

Интер теряет форварда перед матчем с Шахтером
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Совсем недавно "Интер" подписал трехлетний контракт с Алексисом Санчесом. Практически сразу чилиец получил травму.

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Как сообщает официальный сайт клуба, у форварда проблемы с коленным сухожилием. Сроки восстановления пока что неизвестны, но с большой долей вероятности он пропустит встречу с "Шахтером". Полуфинал ЛЕ пройдет в понедельник.

Отметим, что в текущем сезоне Санчес провел 31 матч и совершил 14 результативных действий.

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В статье: Алексис Санчес Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.08.2020 в 21:32
Макаки проти лукаки.
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
12.08.2020 в 21:26
Та вже не прибідняйтесь - всю команду в лазарет, от тоді шохтьор виграє.
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+1
-1
ferzz (Gluhiv)
12.08.2020 в 21:21
Лучше бы Лукака отдохнул с недельку - с этим монстром Шахте не справится, а Санчес давно уже не в форме.
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+2
-2
gavrik (Сумы)
12.08.2020 в 21:18
И Лукаку вдобавок
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+2
-2


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