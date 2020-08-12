Интер теряет форварда перед матчем с Шахтером

Совсем недавно "Интер" подписал трехлетний контракт с Алексисом Санчесом. Практически сразу чилиец получил травму.

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Как сообщает официальный сайт клуба, у форварда проблемы с коленным сухожилием. Сроки восстановления пока что неизвестны, но с большой долей вероятности он пропустит встречу с "Шахтером". Полуфинал ЛЕ пройдет в понедельник .

Отметим, что в текущем сезоне Санчес провел 31 матч и совершил 14 результативных действий.