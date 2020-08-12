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Интер теряет форварда перед матчем с Шахтером
Совсем недавно с ним подписали полноценный контракт
Совсем недавно "Интер" подписал трехлетний контракт с Алексисом Санчесом. Практически сразу чилиец получил травму.
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Как сообщает официальный сайт клуба, у форварда проблемы с коленным сухожилием. Сроки восстановления пока что неизвестны, но с большой долей вероятности он пропустит встречу с "Шахтером". Полуфинал ЛЕ
???? | INFORME— Inter (@Inter_es) August 12, 2020
La situación de @Alexis_Sanchez ???? https://t.co/uzQPbshnQQ
Отметим, что в текущем сезоне Санчес провел 31 матч и совершил 14 результативных действий.
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.08.2020 в 21:32
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Alex.696 (Немирів)
12.08.2020 в 21:26
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ferzz (Gluhiv)
12.08.2020 в 21:21
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gavrik (Сумы)
12.08.2020 в 21:18
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