Они же не топ-игроки! Костакурта пригрозил Бондарю и Кривцову нападающими Интера

Футбольный обозреватель на телевидении, а в прошлом защитник сборной Италии и "Милана" Алессандро Костакурта высказался о слабости оборонного звена " Шахтера " накануне полуфинала Лиги Европы с итальянским "Интером".

Следующий соперник "Интера" рассчитывает на бразильцев, в прошлом матче их было 7. "Шахтер" много атакует.

А в центре защиты у них Валерий Бондарь и Сергей Кривцов, это все же не топ-футболисты Европы. Как мне кажется, они останутся наедине с Лаутаро Мартинесом и Ромелу Лукаку. И вот с этого момента все будет очень опасно для "Шахтера".

Мне очень нравится "Интер" в последних матчах. Я их вижу в финале против "Манчестер Юнайтед", - цитирует Костакурту Sky Sport.