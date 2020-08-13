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Они же не топ-игроки! Костакурта пригрозил Бондарю и Кривцову нападающими Интера
Прогнозирует поражение "горняков"
Футбольный обозреватель на телевидении, а в прошлом защитник сборной Италии и "Милана" Алессандро Костакурта высказался о слабости оборонного звена "
Следующий соперник "Интера" рассчитывает на бразильцев, в прошлом матче их было 7. "Шахтер" много атакует.
А в центре защиты у них Валерий Бондарь и Сергей Кривцов, это все же не топ-футболисты Европы. Как мне кажется, они останутся наедине с Лаутаро Мартинесом и Ромелу Лукаку. И вот с этого момента все будет очень опасно для "Шахтера".
Мне очень нравится "Интер" в последних матчах. Я их вижу в финале против "Манчестер Юнайтед", - цитирует Костакурту Sky Sport.
Матч "Шахтер" - "Интер" состоится в понедельник, 17 августа. Начало игры в 22:00.
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