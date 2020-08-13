  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Они же не топ-игроки! Костакурта пригрозил Бондарю и Кривцову нападающими Интера
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Они же не топ-игроки! Костакурта пригрозил Бондарю и Кривцову нападающими Интера

Лига Европы
(1 голосов)

Прогнозирует поражение "горняков"

Они же не топ-игроки! Костакурта пригрозил Бондарю и Кривцову нападающими Интера
Новина українською

Футбольный обозреватель на телевидении, а в прошлом защитник сборной Италии и "Милана" Алессандро Костакурта высказался о слабости оборонного звена "Шахтера" накануне полуфинала Лиги Европы с итальянским "Интером".

Следующий соперник "Интера" рассчитывает на бразильцев, в прошлом матче их было 7. "Шахтер" много атакует.

Читайте такжеИнтер теряет форварда перед матчем с Шахтером

А в центре защиты у них Валерий Бондарь и Сергей Кривцов, это все же не топ-футболисты Европы. Как мне кажется, они останутся наедине с Лаутаро Мартинесом и Ромелу Лукаку. И вот с этого момента все будет очень опасно для "Шахтера".

Мне очень нравится "Интер" в последних матчах. Я их вижу в финале против "Манчестер Юнайтед", - цитирует Костакурту Sky Sport.

Матч "Шахтер" - "Интер" состоится в понедельник, 17 августа. Начало игры в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Ромелу Лукаку Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Алессандро Костакурта Лаутаро Мартинес Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 11:17
По-моєму, Кривцов вопше не футболіст, що вже про топа казати.
Ответить
0
0
lightning (Одесса)
13.08.2020 в 11:14
Будет сложно, но Интер - это не МС и не Барселона всё же, шансы есть!
Ответить
0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.08.2020 в 10:38
МанЮ в финале - смех да и только!
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.08.2020 в 10:45
Чому сміх?
Ответить
0
0
ffggpl (Харьков)
13.08.2020 в 10:34
А я вижу Севилью против Шахтера! Посмотрим, кто из нас больший специалист.
Ответить
+2
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
13.08.2020 в 10:11
А вот это хорошо, пусть шапками позакидывают. Топ не топ, а второго матча не будет, чтобы исправить ошибки которые были допущены из-за недооценки
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...