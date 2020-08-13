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Шахтер устроил 75-минутную тренировку в Германии
Начинают подготовку к "Интеру"
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Сегодня, 13 августа, в первой половине дня "оранжево-черные" провели тренировку на поле спортцентра Ludwig-Wolker-Anlage, расположенного в 15 минутах езды от отеля команды.
Травмированных у "Шахтера" нет - все готовятся к полуфиналу. Футболисты, которые принимали участие в матче с "Базелем", работали в общей группе 45 минут, после этого отправились на восстановление, а другие дополнительно отрабатывали взаимосвязи в двусторонках. Всего тренировка длилась 75 минут.
Поединок "Интер" - "Шахтер" состоится 17 августа на "Дюссельдорф Арене". Начало в 22:00 по Киеву.