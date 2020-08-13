Луческу рассказал итальянским СМИ о сильных сторонах Шахтера перед игрой с Интером

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в интервью Sky Sport Italy прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Лиги Европы между двумя бывшими командами румынского специалиста - "Шахтером" и "Интером".

В частности, Мистер сказал, что "Шахтер" сейчас сложно обыграть из-за их отличной организации игры. "В составе "Шахтера" очень техничные футболисты, а потому "Интеру" будет непросто. Забрать мяч у "горняков" очень сложно, поэтому я ожидаю интересный матч. "Шахтер" умеет и любит контролировать игру, а "Интер" отличается прекрасной организацией. Мы создали в "Шахтере" очень важную систему с украинцами в ​​обороне и бразильцами в атаке, чтобы они могли показывать свои лучшие технические качества". При этом, по мнению Луческу, главная заслуга в этом принадлежит Ринату Ахметову, ведь теперь тренеры адаптируются к "Шахтеру", а не наоборот.

Луческу считает, что "Интеру", вероятно, придется пожертвовать игроками атаки. "Важно сохранять организацию игры, о чем просит Конте. Это может иметь решающее значение, как и управление темпом матча", - отмечает румын.

По его мнению, самым опасным игроком "Шахтера" является Алан Патрик: "За последнее время он значительно вырос. С годами он улучшил свою игру и сумел лучше интегрироваться в систему "Шахтера", а потому сегодня является ключевой фигурой в полузащите. Также исключительная личность Марлоса, как и бомбардира Жуниора Мораеса. Не стоит забывать и о Коваленко.

Пятов - очень опытный игрок. Я не могу сказать, что он - слабое звено в этой команде. В последние годы он был важным футболистом, он будет руководить действиями обороны".

Также Луческу ответил, почему в таком почтенном возрасте решил вернуться к тренерской работе: "Шекспир сказал, что перед смертью нужно хорошо жить, поэтому я решил так и поступить. Для "Шахтера" я остаюсь легендой, но мне нужно было вернуться на поле и почувствовать атмосферу футбола. Мне не нужны были деньги или контракт, только поле. Думаю, я также является хорошим примером для людей моего возраста".

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится 17-го августа в 22:00.