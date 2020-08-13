Каштру: Шахтер готов играть на любом стадионе, в этом сезоне мы не проигрывали за пределами Украины

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о будущем сопернике клуба - миланском "Интере".

"Мы ни в коем случае не должны искать какие-то слабые стороны у команды такого уровня, как "Интер". Понятно, что, скорее всего, и соперник не будет искать у нас какие-то хрупкие стороны. Команды, которые встречаются в полуфинале такого турнира, как Лига Европы или Лига чемпионов, очень компетентны в любых аспектах игры. Это будет очень сложное противостояние. Баталия, где оба клуба будут стараться победить. Думаю, что у обоих есть явные возможности пройти в финал, и на поле они постараются показать все свои качества. Компромисс команды должен быть очень силен, чтобы одержать победу. Это нормально для нас. Игра будет очень тяжелой, повторюсь, но никто не может ожидать от такого матча легкости. Нам предстоит сложный полуфинал. Думаю, как "Севилья" с "Манчестер Юнайтед", так и "Шахтер" с "Интером" – это те матчи, где никто не знает до самого конца, как они разрешатся.

"Севилья" с "Манчестер Юнайтед" и "Шахтер" с "Интером" – любой может быть в финале. Думаю, ни один тренер из четырех – ни Сульшер, ни Лопетеги, ни Конте, ни я – не сомневается в том, чего хочет от этого соревнования. Сейчас нужно играть с полной концентрацией и отдачей. Мы говорим это с самого начала сезона. Мы готовы играть на любом стадионе мира против любой команды. Это и делаем. С самого начала сезона за пределами Украины мы не проиграли ни одного матча – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Мы не уступили на выезде ни загребскому "Динамо", ни "Сити", ни "Аталанте", ни "Бенфике", ни "Вольфсбургу". И сейчас "Базелю" также не проиграли. Всегда, заглядывая немного в будущее, принимаем во внимание свое прошлое. Наше прошлое в принципе было очень стабильным, оно построено на работе. Если трудиться так, как мои игроки, если есть такой характер, как у моих ребят, когда они не боятся любого матча на любом стадионе, можно чувствовать себя только уверенно. И понимать, что мы также являемся одним из фаворитов, претендующим на победу в соревновании" - заявил португалец.

Отметим, что игра с "Интером" пройдет в понедельник, 17-го августа.