Матвиенко: Шахтер готов бороться за трофей

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о подготовке его команды к встрече с "Интером".

"Мы в хорошем настроении. После игры с "Базелем" был выходной, немного отдохнули. Сегодня уже начинаем подготовку к "Интеру". Наша задача неизменна – попадание в финал.

В полуфинале остались серьезные клубы. Будем просматривать их матчи, разбирать игру. Но и у нас очень сильная команда. Думаю, мы можем играть с любым соперником на равных. Мы готовы бороться за трофей. Мы неоднократно заявляли, что хотим пробиться в финал, и знали, с какими соперниками предстоит сразиться", - приводит слова защитника официальный сайт клуба.

Отметим, что встреча с "Интером" пройде в понедельник, 17-го августа.