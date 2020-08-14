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Матвиенко: Шахтер готов бороться за трофей

Лига Европы
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Для начала нужно пройти "Интер"

Матвиенко: Шахтер готов бороться за трофей
UA-Футбол
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Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о подготовке его команды к встрече с "Интером".

"Мы в хорошем настроении. После игры с "Базелем" был выходной, немного отдохнули. Сегодня уже начинаем подготовку к "Интеру". Наша задача неизменна – попадание в финал.

В полуфинале остались серьезные клубы. Будем просматривать их матчи, разбирать игру. Но и у нас очень сильная команда. Думаю, мы можем играть с любым соперником на равных. Мы готовы бороться за трофей. Мы неоднократно заявляли, что хотим пробиться в финал, и знали, с какими соперниками предстоит сразиться", - приводит слова защитника официальный сайт клуба.

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Отметим, что встреча с "Интером" пройде в понедельник, 17-го августа.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Николай Матвиенко
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Источник:
ФК "Шахтер"
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