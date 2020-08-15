Тайсон: Уважаем Интер, но мы не перестанем играть в нашем ключе и думать о финале

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон поделился мыслями накануне полуфинала Лиги Европы против миланского "Интера".

– Как вы подходите к противостоянию с "Интером"? Перед матчем с "Базелем" главный тренер Луиш Каштру сказал, что ваша линия защиты – это фундамент, который позволяет сохранять текущий стиль игры в верхней части поля. Что будет иначе в матче с "Интером"?



– С командой, финишировавшей в чемпионате Италии второй, нужен глаз да глаз. У них есть отличные футболисты, в том числе многие легионеры. Полуфинал очень важен для обеих команд, тем более что раунд – на вылет, без ответной встречи. Так что, как я это вижу, шансы 50 на 50. Мы прошли так далеко не случайно – мы заслужили это. Будет великолепный матч. Надеемся, что сможем повторить наше отличное выступление, которое было в поединке с "Базелем". Конечно, уважаем "Интер", но мы не прекратим играть в нашем ключе и продолжим действовать так, с удовольствием. Мы станем делать то, что делаем, с уважением к сопернику.

– Вы очень близки к победе в турнире. Нацелены на то, чтобы повторить наибольшее международное достижение "Шахтера" и снова завоевать трофей УЕФА?

– Особенно для тех из нас, кто выступает за клуб довольно долго. Мы мечтаем о выходе в финал с момента противостояния с "Бенфикой" и никогда не отклонялись от этого курса. Финал всегда оставался нашей целью. Мы знали, что, когда выйдем в четвертьфинал или полуфинал, встретимся с сильными командами, но продолжаем думать о финале, даже когда нам противостоит "Интер". Мы хотим войти в историю клуба, и для этого должны завоевывать такие трофеи, как в Лиге Европы. Это важно и для клуба, и для нас, футболистов. Мы ставим эту задачу перед собой всегда, сфокусированы на ней, на том, что делали в тренировочном процессе, так что в понедельник постараемся показать отличную игру и, дай Бог, выйти в финал.

Да, естественно. Мы не можем перестать думать о финале. Даже сейчас, когда мы в отеле, наши мысли устремлены в следующий раунд. В противостоянии с "Базелем" мы думали о полуфинале. Теперь хотим выйти в финал, и от него нас отделяет всего одна игра.