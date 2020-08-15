Алан Патрик: Необходимо постараться навязать Интеру собственный стиль игры

Полузащитник донецкого "Шахтера" Алан Патрик поделился мыслями накануне полуфинала Лиги Европы против миланского "Интера".

– Как вы подходите к противостоянию с "Интером"? Перед матчем с "Базелем" главный тренер Луиш Каштру сказал, что ваша линия защиты – это фундамент, который позволяет сохранять текущий стиль игры в верхней части поля. Что будет иначе в матче с "Интером"?

– Они используют тактическую схему 3–5–2, которая немного отличается от построения тех соперников, с которыми мы обычно встречаемся. Несмотря на это, мы, конечно же, не должны отказываться от значительного владения мячом, присущего нашей команде. Необходимо постараться навязать собственный стиль игры. Понимаем, что это очень сильные и сложные соперники. Но, как я уже сказал, нам нужно придерживаться своего стиля и оставаться собой. И, безусловно, с учетом возникших после анализа соперника идей важно постараться использовать их слабые стороны.

– Вы очень близки к победе в турнире. Нацелены на то, чтобы повторить наибольшее международное достижение "Шахтера" и снова завоевать трофей УЕФА?

– Абсолютно. Это цель, которую все мы преследуем. У нас сейчас есть такой шанс, и все мы думаем об этом. Однако готовимся постепенно. Нужно сделать еще один шаг, чтобы постараться закрепить вклад в историю клуба и добыть второй европейский трофей.