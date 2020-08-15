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Матч Шахтер - Интер рассудит арбитр, при котором украинские команды ни разу не побеждали

Лига Европы
(2 голосов)

Шимон Марчиняк - главный рефери на полуфинал ЛЕ

Матч Шахтер - Интер рассудит арбитр, при котором украинские команды ни разу не побеждали
Новина українською

Определился судейский состав полуфинала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".

Главный рефери: Шимон Марчиняк (Польша)

Помощники рефери: Павел Сокольницки и Томаш Листкевич (оба – Польша)

Видеопомощник рефери: Павел Гиль (Польша)

Ассистент видеопомощника рефери: Томаш Квятковски (Польша)

Четвертый судья: Уильям Коллам (Шотландия)

В этом сезоне, 27-го ноября 39-летний Марчиняк уже судил победу "Интера" над "Славией" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Также польский арбитр успел поработать ранее на матчах "Шахтера":

  • полуфинал Лиги Европы 2014/15 против "Севильи" - 2:2
  • плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2015/16 против "Рапида" - 2:2

Ни одна украинская команда никогда не выигрывала, когда судил Марчиняк - три ничьи и одно поражение.

"Горняки" сыграют против "нерадзурри" 17-го августа. Начало - 22:00.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Шимон Марчиняк
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(2 голосов)
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Источник:
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 22:42
На матчах с Шахтером 2 ничьи. В чем криминал?
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scorpius (Ck)
15.08.2020 в 22:35
Пшеки нас недолюбливают, это факт
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Кююмалайнен (Київ)
15.08.2020 в 22:29
Ну возможно этого Шимона мучает совесть и он захочет исправиться?
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Микко82 (Херсон)
15.08.2020 в 22:06
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Po4eson (Одесса)
15.08.2020 в 21:59
Всё должно быть в первый раз
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