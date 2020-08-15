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Матч Шахтер - Интер рассудит арбитр, при котором украинские команды ни разу не побеждали
Шимон Марчиняк - главный рефери на полуфинал ЛЕ
Определился судейский состав полуфинала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".
Главный рефери: Шимон Марчиняк (Польша)
Помощники рефери: Павел Сокольницки и Томаш Листкевич (оба – Польша)
Видеопомощник рефери: Павел Гиль (Польша)
Ассистент видеопомощника рефери: Томаш Квятковски (Польша)
Четвертый судья: Уильям Коллам (Шотландия)
В этом сезоне, 27-го ноября 39-летний Марчиняк уже судил победу "Интера" над "Славией" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Также польский арбитр успел поработать ранее на матчах "Шахтера":
- полуфинал Лиги Европы 2014/15 против "Севильи" - 2:2
- плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2015/16 против "Рапида" - 2:2
Ни одна украинская команда никогда не выигрывала, когда судил Марчиняк - три ничьи и одно поражение.
"Горняки" сыграют против "нерадзурри" 17-го августа. Начало - 22:00.