Защитник Интера Д’Амброзио: У Шахтера очень опасная передняя линия

Защитник миланского "Интера" Данило Д’Амброзио высказался накануне полуфинала Лиги Европы с донецким "Шахтером".

"Мы сейчас в хорошей форме как команда. Мы бы не добрались до полуфинала только за счет индивидуальностей, которые у нас есть. Тренер готовит нас, чтобы мы показали свои лучшие качества на поле, мы сделаем все, что сможем, чтобы попасть в финал.

В таких матчах нет фаворитов. Обе команды начинают на равных. У "Шахтера" очень опасная передняя линия, в то время как самая большая сила "Интера" в удивительном единстве.

Лукаку пребывает в превосходной форме, в том числе благодаря команде, которая оказывает ему поддержку и помощь. Мы стараемся максимально использовать присутствие такого мощного центрального нападающего", – рассказал итальянец.