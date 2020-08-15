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Защитник Интера Д’Амброзио: У Шахтера очень опасная передняя линия

Лига Европы
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Игрок миланцев поделился ожиданиями от матча с "горняками"

Защитник Интера Д’Амброзио: У Шахтера очень опасная передняя линия
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Защитник миланского "Интера" Данило Д’Амброзио высказался накануне полуфинала Лиги Европы с донецким "Шахтером".

"Мы сейчас в хорошей форме как команда. Мы бы не добрались до полуфинала только за счет индивидуальностей, которые у нас есть. Тренер готовит нас, чтобы мы показали свои лучшие качества на поле, мы сделаем все, что сможем, чтобы попасть в финал.

В таких матчах нет фаворитов. Обе команды начинают на равных. У "Шахтера" очень опасная передняя линия, в то время как самая большая сила "Интера" в удивительном единстве.

Лукаку пребывает в превосходной форме, в том числе благодаря команде, которая оказывает ему поддержку и помощь. Мы стараемся максимально использовать присутствие такого мощного центрального нападающего", – рассказал итальянец.

"Горняки" сыграют против "нерадзурри" 17-го августа. Начало - 22:00.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Данило Д'Амброзио
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Источник:
Football Italia
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