Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть LIVE онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.08.2020 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Лига Европы 2020/21 вышла на финишную прямую – осталось сыграть три матча. Один из них между собой проведут "Севилья" и МЮ – команды с опытом побед в турнире. Матч состоится 16.08.2020 в 22:00 в Кельне.
Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". В интернете матч доступен на платформе Oll.tv.
Анонс и прогноз матча – авторства Игоря Семйон >>>
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы "Севилья" - МЮ?
- Канада - DAZN;
- Чехия - Nova Sport 1, DIGI GO;
- Франция - RMC Sport en direct;
- Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA;
- Испания - Movistar +;
- Великобритания - BT Sport Ultimate, BT Sport App, BT Sport Extra, BT Sport 1, BTSport.com.
Смотреть матч онлайн
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...