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Севилья - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть LIVE онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Севилья - Манчестер Юнайтед: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.08.2020 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Севилья - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть LIVE онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы
UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы 2020/21 вышла на финишную прямую – осталось сыграть три матча. Один из них между собой проведут "Севилья" и МЮ – команды с опытом побед в турнире. Матч состоится 16.08.2020 в 22:00 в Кельне.

Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". В интернете матч доступен на платформе Oll.tv. Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.

Анонс и прогноз матча – авторства Игоря Семйон >>>

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы "Севилья" - МЮ?

  • Канада - DAZN;
  • Чехия - Nova Sport 1, DIGI GO;
  • Франция - RMC Sport en direct;
  • Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA;
  • Испания - Movistar +;
  • Великобритания - BT Sport Ultimate, BT Sport App, BT Sport Extra, BT Sport 1, BTSport.com.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Лига Европы Манчестер Юнайтед Севилья (Испания) Где смотреть футбол
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