Севилья - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть LIVE онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы 2020/21 вышла на финишную прямую – осталось сыграть три матча. Один из них между собой проведут "Севилья" и МЮ – команды с опытом побед в турнире. Матч состоится 16.08.2020 в 22:00 в Кельне.

Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". В интернете матч доступен на платформе Oll.tv. Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.

Анонс и прогноз матча – авторства Игоря Семйон >>>

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы "Севилья" - МЮ?