Александр Призетко: Конте понимает, что Шахтеру нельзя давать пространство

Бывший игрок "Динамо", "Металлиста" и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о шансах команд в очном противостоянии "Шахтера" и "Интера" на выход в финал Лиги Европы.

Если в матчах "Шахтера" против "Вольфсбурга" и "Базеля" была оптимистичная уверенность, что они без проблем пройдут эти команды, то с "Интером" уже возникает вопрос. Кто же будет достойным пробиться в финал? Итальянцы намного сильнее немецких и швейцарских команд, обладают другим подбором футболистов, и поэтому "горняков" ждет очень трудный матч.

У "Интера" есть свои козыри, а у "Шахтера" свои. Ясно одно, что миланцы не позволят донетчанам играть так, как они легко себя чувствовали в двух последних поединках. "Интер" играет сбалансировано и действует как единый механизм. Их возглавляет опытный тренер Конте, показавший эффективную работу с такими команда как "Ювентус" и "Челси". Он понимает - если дать пространство "Шахтеру", чтобы разгонять атаки, то будет непросто. Поэтому его задача - нивелировать все сильные качества соперника, и его подопечные умеют это делать.

У "Интера" есть футболисты, достойные особого внимания. Большая нагрузка ляжет на линию обороны, задачей которой будет как остановить напористого "бизона" по имени Лукаку. "Шахтер" в плане атаки выглядит предпочтительней, игроки более сыгранные и бразильский вектор делает погоду. Они разрывают команды, которые позволяют это делать. Думаю, с итальянцами это не пройдет.

"Итнер" будет применять прессинг, накрывать игроков и перекрывать зоны, заставляя играть "Шахтер" без мяча, тогда смогут создать им проблемы. Такое мы видели, когда "горняки" играли против "Манчестер Сити", тогда англичане не давали вздохнуть сопернику. Но если "Шахтер" сумеет найти противоядие против плотной, агрессивной игры, и ответит тем же, то моменты у него будут. А пока шансы команд 50 на 50. Все зависит от стратегии команд, которую они выберут, и смогут ли воплотить ее на поле.

Матч "Интер" - "Шахтер" состоится в понедельник, 17 августа. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.