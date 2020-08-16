Ван Перси: У Шахтера сенсационная команда, не стал бы списывать их со счетов

Бывший игрок сборной Нидерландов Робин ван Перси поделился мнением о предстоящем полуфинале Лиги Европы "Шахтер" – "Интер".

"Интер" всегда был большим клубом, но не всегда таким, как сейчас. Конте привнес в игру команды структуру, видно, как он хочет, чтобы она играла. Я общался с де Вреем, он сказал мне о своей первой предсезонке в "Интере": "Это было тяжело, но я в отличной форме теперь". Также он сказал, что тренер четко знает, как он хочет, чтобы футболисты играли в каждой позиции. Еще он хочет, чтобы команда была в отличной физической форме.

"Шахтер" – сенсационная команда с несколькими фантастическими игроками, как Тайсон и Жуниор Мораес. Я играл против них в составе "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче".

Горняки сильны ментально, им не так важно, что они не играют перед своими болельщиками. В любой ситуации они делают то, что у них лучше всего получается, показывая действительно хороший футбол. Исходя из моих матчей против них, я бы не стал списывать их со счетов.

Сложно, но отдам предпочтение "Интеру", – сказал ван Перси.