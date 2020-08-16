АнтиШахтёр и двухголовый змей. Кто ожидает дончан в полуфинале Лиги Европы

Форвард "Шахтёра" Жуниор Мораеш говорит о гиганте, которого нужно уложить на лопатки. На самом деле "Интер" - не просто гигант, а змей, взлетающий ввысь. Ныне желающий реабилитироваться за мощный, но бестрофейный сезон. Правда, змей двухголовый, где первая голова - Антонио Конте - ссорится со второй - всеми остальными. Ещё несколько сонный после долгой спячки вне авансцены мирового футбола. И часто забывающий добить свою жертву. Получится ли у "Шахтёра" после прохода "Базеля" поймать на взлёте двухголовое чудовище?

Клуб

Ещё четыре года тому клуб был ареной яростной внутренней борьбы индонезийских, итальянских и китайских "кланов", за год до этого задекларировал антирекордный убыток в своей истории - 127 миллионов евро. Но уже по итогам сезона 2017/18 убыток стал наименьшим за последние 15 лет - 17 миллионов. За год он возрос до 48, однако это уже - издержки активнейшей работы концерна Suning по возвращению клуба в элиту мирового футбола. Общий долг продолжает падать, стоимость клуба поднимается на 50 миллионов в год. Годовой доход рекордный - 417 миллионов.

Да, это всё ещё на 200 меньше, чем у "Ювентуса". Однако динамика положительная. Экономическая ситуация "Юве" ухудшается, "Интера" - улучшается. Посещаемость матчей "змей" - наивысшая в стране. За последние два года число фолловеров в соцсетях увеличилось на 30 процентов. Тренировочная база отремонтирована, открыты новые офисы, гостиница. Тратятся деньги и на трансферы - Ромелу Лукаку и Николо Барелла год назад вошли в Топ-3 в истории. За год максимальная зарплата игрока в клубе возросла с 4.5 миллионов до десяти. "Интер" не жалеет денег и не теряет времени.

Тренер

Главный тренер команды получает ещё больше - 11. Но такие деньги он заслуживает. Эммануэле Джаккерини и Андреа Пирло, работавшие с Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, высказались о нём весьма красочно. Первый заявил, что он "выпускает из тебя всю кровь на тренировках". Второй - что его раздевалка в "Юве" была самым опасным местом в Турине, где обувь и бутылки летели во все стороны. Нынешние подопечные также впечатлены. Роберто Гальярдини видит, как наставник переживает каждый матч как финал, а Николо Барелла заявляет, что игроки готовы умирать за него.

Человек без тормозов и границ ярости. Готовый изменить свою тактическую схему 3-5-2 "только через мой труп". Советующий на камеру игрокам о наименее энергозатратном виде секса. Человек, признающий, что не наслаждается победами и сильно страдает от поражений. Считающий второе место лишь "первым для лузеров", а значит - не интересующим его. Но при этом благодарящий игроков за отличный сезон и указывающий и на возвращение в Топ-2 Серии А впервые с 2011-го года, и на рекорд по очкам с 2010-го (когда выиграли Лигу Чемпионов, лигу и Кубок) - 82.

Он атакует всех. Начал и закончил сезон с атак на собственное руководство. Вначале - за "провальный трансферный период" с приглашением игроков "всего лишь" из "Сассуоло" и "Кальяри". В конце - за "неспособность и нежелание защитить его и игроков от постоянной критики прессы". Последняя атака была очень жёсткой и сильно разозлила руководство. Никого не удивит, если Конте покинет клуб сразу же после окончания битв в Лиге Европы. Однако тем временем, как заявил игрок команды конца 70-х Андреа Мандорлини, именно эта выходка крепче связала тренера с игроками.

Сезон

Сезон 2019/20 "Интер" прошёл абсолютно в стиле Конте. Да и в своём стиле, команды, которую традиционно называют Pazza, сумасшедшей. Причём сумасшедших побед у Pazza Inter не бывает. А только сумасшедшие неудачи. В первом круге команда провела 11 туров на первом месте в лиге, а Конте жаловался на всё и всех. Главным образом - на травмы, создававшие, по его словам, чрезвычайную ситуацию. Зимой настал традиционный для команды провал - на этот раз две победы в семи матчах. Затем были проиграны два Топ-матча подряд. Ну а летом начался уже настоящий психоз.

Конте во многом изменил команду. Его 3-5-2 обычно означает отказ от владения мячом, надежду на цепляние за длинные мячи форвардами и активность латералей. Январский новичок Эшли Янг отметил, что должен чаще атаковать, чем защищаться. С Конте команда упала с первого места в лиге по владению мячом на шестое. Она пятая по ударам по воротам, одна из худших (!) по дриблингу. Какой-то "антиШахтёр". В последних четырёх матчах во всех турнирах её показатели владения - 41, 47, 53, 36. Причём 53 были против "Хетафе", также страшно не любящего мяч.

Зато "змеи" ожидаемо первые по километражу. Они бегает очень много, особенно в свои лучшие минуты - первые. Тогда два форварда, два латераля и один из опорников применяют сумасшедший прессинг, из которого крайне сложно выбраться. Не случайно команда первая в Серии А по голам в первые 15 минут матчей и по голам первым ударом по воротам. В Еврокубках открывала счёт первой в семи из десяти матчей. Правда, потом она откатывается назад, иногда - слишком сильно. Теряет мяч, инициативу, начинает фолить (лишь три команды Серии А фолили чаще, чем она).

Как результат всего этого - десять пропущенных РЕШАЮЩИХ голов в лиге после 74-ой минуты, первое место в ней по потерям очков после ведения в счёте - 22. В Лиге Чемпионов она упустила 1:0 над "Барселоной" и 2:0 над "Боруссией" Дортмунд и дважды проиграла. Также проиграла дома второму составу "Барсы" из-за гола на 86-ой минуте. Уже летом потерпела дикое поражение в лиге дома от "Болоньи" после 1:0, пенальти в свою пользу и удаления в составе соперника. Дважды в течение девяти последних минут потеряла преимущество над "Сассуоло", потеряла над "Вероной" на 88-ой.

Оборона

Впрочем, в самой концовке сезона, уже потеряв Скудетто, "Интер" преобразился. Впервые с апреля 2018-го выдав пять "сухих" матчей подряд. Благодаря чему остался лидером Серии А по пропущенным (36) и прошёл "Хетафе" в Лиге Европы. И это при том, что с 26-го сентября по 24-ое июля не связал даже двух (!!!) "сухих" матчей. "Мы теперь прежде всего думаем о том, чтобы не пропустить, и это добавляет уверенности в себе", - заявляет Самир Ханданович. Великолепный вратарь, капитан, столько раз за последние 7-8 лет спасавший свою бледную команду, ныне ещё грознее.

Грознее и Диего Годин. Год назад официальный Твиттер "Интера" встретил его словами "новый шериф в городе". Однако уругваец довольно быстро уступил место юной, мощной, быстрой и хорошо читающей игру сенсации Алессандро Бастони. В июне его уход казался неминуемым. Но постепенно экс-лидер "Атлетико" сформировал отличную троицу с Бастони и Стефаном Де Фраем. "Мне пришлось очень тяжело работать. Ментально и физически. Выигрывать битву с самим собой. Мне было очень трудно приспособиться к 3-5-2 и к требованиям тренера. Но наконец-то я лидер на поле и вне его".

Сильно добавили и латерали, в конце 2019-го года страдавшие от травм и усталости. Янг летом забил три мяча и отдал четыре ассиста. Он с удовольствием бегает вперёд и назад и заявляет, что играет "с улыбкой на лице". На счету Д'Амброзио летом три гола. Причём Эшли закручивал с угла штрафной, а Данило прорывался в её центр. Виктор Мозес также был заметен. А Кандрева и Бираги, осенью-зимой тянувшие лямку в одиночестве, готовы помочь со скамьи запасных. Такая взаимозаменяемость обеспечивает свежесть в критические минуты, которой не было ранее.

Центр поля и атака

Центр поля стабилизировался. Конте быстро разочаровался в Кристиане Эриксене, на его более выдвинутую позицию ставил даже последнего опорника Брозовича и глухого запасного Борху Валеро. Последнего даже назвал "святым Борхой", несмотря на малую помощь в атаке. Зато Барелла начал помогать. Очень умный и ещё более боевитый игрок часто нездоров и редко угрожает воротам. Однако ныне он здоров, ассистировал в матче против "Наполи" и забил "Байеру" (2:1) техничным ударом с линии штрафной. Ромелу Лукаку назвал его игроком последнего матча. "Он фантастичен, он просто везде".

Так мы подошли к главному игроку "Интера". Благодаря которому вроде бы его примитивный "бей-беги" на самом деле грозен и выдал второй сезонный результат команды по забитым во всех турнирах за 65 лет - 106. Лукаку и Лаутаро Мартинес вместе забили 50 мячей, у следующей пары "бомбардиров" - 11. Идеальная пара "девятка"-второй форвард.

Однако аргентинец, быстрый техничный, мобильный, напористый игрок, умеющий и протащить мяч, и пробить, в последнее время думает о "Барселоне". Он забил лишь однажды в последних восьми матчах. А вот бельгиец думает только об "Интере".

Конте уже несколько лет пытался привести его в свои команды, год назад побил трансферный рекорд "Интера". И знал почему. Ромелу сразу же адаптировался, побил несколько рекордов клуба и Серии А, в частности, дебютанта и гостевых голов. Он уже лучший во всей истории по серии матчей Лиги Европы/Кубка УЕФА с голами - девять. 18-й гол в турнире выведет его на чистое первое место среди бельгийцев. Бывший тренер сборной Марк Вильмотс объясняет, что ранее он пытался атаковать в глубину, делать всё сам, ныне же научился играть спиной к воротам. А тяжело работал всегда.

В "Интере" Ромелу уже опроверг немало стереотипов о себе. Исчезает в больших матчах? Он забивал "Барселоне", "Роме", "Наполи", в обоих дерби, "Хетафе", "Байеру". Статичная "девятка"? Он двигается на фланги и назад, яростно работает для других. Лишь проталкивает мяч с метра? Он уже забивал классным кручёным и "просто" ударами издали. А лёгкое продавливание защитника "Байера" и гол в падении несмотря на грубый фол Тапсобы, лёгкое оттеснение защитника "Хетафе" и побег от него к голу оставляют Сергея Кривцова, Валерия Бондаря, Николая Матвиенко без сна.

"Интеру" нужна Лига Европы. Для того, чтобы скрасить разочаровывающий сезон, потушить пламя войны Конте с руководством, продолжить процесс взлёта. Лукаку, Янгу, ныне травмированному Алексису Санчесу нужна месть "Манчестер Юнайтед". Тренеру с его тактикой "блицкрига" отлично подходит нынешний одноматчевый формат. Так что "Шахтёру" будет очень тяжело. Крайне важно сдержать "Интер" в начале матча и выполнить правильные замены в концовке, когда Pazza вновь может проявиться. Также крайне важно сдержать Лукаку. Хотя как это сделать?