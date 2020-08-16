Лукарелли предостерег Интер по поводу Марлоса и Мораеса

Экс-форвард "Шахтера" Кристиано Лукарелли поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против "Интера".

"Шахтер" в идеальной ситуации. В украинском чемпионате нет особого давления, команда может демонстрировать себя с лучшей стороны. "Шахтер" может играть беззаботно и показывать свои лучшие качества, в то время как в остальных чемпионатах приходится адаптироваться к другому футболу.

Слежу за "Шахтером" в Европе. Должен сказать, что на меня особое впечатление производят Марлос и Жуниор Мораес. "Интер" должен остерегаться этих двоих.

"Шахтер" – это команда, которая идет вперед. "Интер" может этим воспользоваться, но с другой стороны, мы говорим о молодой команде, которая привыкла играть в это время года. И "Шахтер" может использовать данный фактор, чтобы доставить команде Конте проблемы. К тому же "Шахтер" привык играть без болельщиков", – сказал Лукарелли.