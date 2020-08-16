Магуайр: Без трофея ЛЕ этот сезон будет неудачным для МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что без трофея Лиги Европы этот сезон не будет удачным для его команды.

Резко ускорившись во второй половине сезона, "красные дьяволы" смогли финишировать в Премьер-Лиге на третьей позиции, благодаря чему обеспечили себе попадание в Лигу Чемпионов.

Также "Юнайтед" достиг полуфиналов Кубка Лиги и Кубка Англии, а в воскресенье сыграет против "Севильи" в полуфинале Лиги Европы. В преддверии матча в Кельне Магуайр дал понять, что готов оценивать этот сезон только по трофеям.