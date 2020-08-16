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Магуайр: Без трофея ЛЕ этот сезон будет неудачным для МЮ
Харри настроен взять трофей
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что без трофея Лиги Европы этот сезон не будет удачным для его команды.
Резко ускорившись во второй половине сезона, "красные дьяволы" смогли финишировать в Премьер-Лиге на третьей позиции, благодаря чему обеспечили себе попадание в Лигу Чемпионов.
Также "Юнайтед" достиг полуфиналов Кубка Лиги и Кубка Англии, а в воскресенье сыграет против "Севильи" в полуфинале Лиги Европы. В преддверии матча в Кельне Магуайр дал понять, что готов оценивать этот сезон только по трофеям.
"Участие в полуфиналах — это недостаточно хорошо для нашего клуба. Мы финишировали третьими в Премьер-Лиге, но повторюсь: это не то, чего хочет наш клуб.
Третье место — это не то место, где мы хотим быть в будущем. Мы хотим выигрывать трофеи, Премьер-Лигу и кубки.
Приятно участвовать в полуфиналах, но мы обязаны довести начатое до конца, достигнув финала и выиграв его", — цитирует Магуайра ESPN.