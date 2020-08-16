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Интер - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Где в понедельник, 17.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния 1/2 финала Лиги Европы

Интер - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы
Новина українською

Самый сложный соперник в 2020-м году ждет "Шахтер" в немецком Дюссельдорфе, настоящий гранд и команда топ-уровня. Матчи с представителями итальянской Серии А складываются для украинских команд всегда очень непросто, но и у "горняков" есть свои козыри.

Подопечные Каштру находятся в неплохой форме, возможно даже близкой к оптимальной. Чему свидетельства два разгрома в прошлых двух поединках Лиги Европы. Есть возможность у "Шахтера" выйти в финал престижного турнира, и без сомнений дончане сделают для этого все возможное.

Лига Европы. Полуфинал

Стадион: Меркур Шпиль Арена (Дюссельдорф)
Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Интер Милан (Италия) 22:00 Шахтер Донецк (Украина)

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Также поединок в прямом эфире покажут:

  • Италия - Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 251, NOW TV, Sky Sport Uno
  • Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
  • Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport Extra, BT Sport 1, BT Sport App
  • Испания - Movistar+
  • Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 2
  • Швеция - Eurosport Player Sweden
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Египет - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
  • Турция - beIN Sports Turkey, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey
  • Латинская Америка - Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
  • Канада - DAZN
  • США - TUDN.com, Univision NOW, ZonaFutbol, TUDN USA, CBS All Access, UniMás, TUDNxtra

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (4)
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miranda1miranda (Армянск)
16.08.2020 в 13:10
Россия - Матч ТВ прямая трансляция.
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+1
-3
Dnepr1978 (Днепропетровск)
16.08.2020 в 13:09
По любому на Матч!
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+1
-2
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Dnepr-75 (Днiпро)
16.08.2020 в 14:38
Параша тв ватастан.
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0
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Ди (Киев)
16.08.2020 в 15:04
Согласен. Параша. Но футбол посмотреть можно. Без всяких рыжих футболов.
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