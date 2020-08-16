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Интер - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы
Где в понедельник, 17.08.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния 1/2 финала Лиги Европы
Самый сложный соперник в 2020-м году ждет "Шахтер" в немецком Дюссельдорфе, настоящий гранд и команда топ-уровня. Матчи с представителями итальянской Серии А складываются для украинских команд всегда очень непросто, но и у "горняков" есть свои козыри.
Подопечные Каштру находятся в неплохой форме, возможно даже близкой к оптимальной. Чему свидетельства два разгрома в прошлых двух поединках Лиги Европы. Есть возможность у "Шахтера" выйти в финал престижного турнира, и без сомнений дончане сделают для этого все возможное.
Лига Европы. Полуфинал
Стадион: Меркур Шпиль Арена (Дюссельдорф)
Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Интер Милан (Италия) 22:00 Шахтер Донецк (Украина)
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.
Также поединок в прямом эфире покажут:
- Италия - Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport 251, NOW TV, Sky Sport Uno
- Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
- Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport Extra, BT Sport 1, BT Sport App
- Испания - Movistar+
- Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 2
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Египет - beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT
- Турция - beIN Sports Turkey, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey
- Латинская Америка - Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
- Канада - DAZN
- США - TUDN.com, Univision NOW, ZonaFutbol, TUDN USA, CBS All Access, UniMás, TUDNxtra
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.