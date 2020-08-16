Интер - Шахтер. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Самый сложный соперник в 2020-м году ждет "Шахтер" в немецком Дюссельдорфе, настоящий гранд и команда топ-уровня. Матчи с представителями итальянской Серии А складываются для украинских команд всегда очень непросто, но и у "горняков" есть свои козыри.

Подопечные Каштру находятся в неплохой форме, возможно даже близкой к оптимальной. Чему свидетельства два разгрома в прошлых двух поединках Лиги Европы. Есть возможность у "Шахтера" выйти в финал престижного турнира, и без сомнений дончане сделают для этого все возможное.

Лига Европы. Полуфинал

Стадион: Меркур Шпиль Арена (Дюссельдорф)

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Интер Милан (Италия) 22:00 Шахтер Донецк (Украина)

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В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Также поединок в прямом эфире покажут: