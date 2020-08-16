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Диего Годин: Шахтер - команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов

Лига Европы
(2 голосов)

Уругваец высказался перед полуфиналом с "горняками"

Диего Годин: Шахтер - команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов
Новина українською

Защитник миланского "Интера" Диего Годин поделился мыслями накануне полуфинального матча Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

"Шахтер" - команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов. Это чемпионы страны, у них очень квалифицированные игроки. Динамичная команда, защитники которой агрессивно врываются в третью зону. Они хорошо действуют в обоих аспектах игры.

У меня прекрасные воспоминания [о двух победах в Лиге Европы], потому что выиграть трофей всегда важно. Я очень уважаю этот турнир. Мне он очень нравится. Он подарил радость, удовлетворение и престиж моей игровой карьере", - рассказал уругваец.

Годин побеждал в Лиге Европы дважды с мадридским "Атлетико" - в сезоне-2011/2012 и 2017/2018.

"Горняки" сыграют против "нерадзурри" 17-го августа. Начало - 22:00.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Диего Годин
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Источник:
UEFA
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.08.2020 в 16:58
Натякає на те, що у ЛЄ кротам нічого робити
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