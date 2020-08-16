Диего Годин: Шахтер - команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов

Защитник миланского "Интера" Диего Годин поделился мыслями накануне полуфинального матча Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

"Шахтер" - команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов. Это чемпионы страны, у них очень квалифицированные игроки. Динамичная команда, защитники которой агрессивно врываются в третью зону. Они хорошо действуют в обоих аспектах игры.

У меня прекрасные воспоминания [о двух победах в Лиге Европы], потому что выиграть трофей всегда важно. Я очень уважаю этот турнир. Мне он очень нравится. Он подарил радость, удовлетворение и престиж моей игровой карьере", - рассказал уругваец.