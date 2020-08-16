Каштру: Мы спокойны перед завтрашним матчем и готовы к сопернику

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру посетил пресс-конференцию перед завтрашним матчем против "Интера".

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"Абсолютно спокойно подходим к игре. Это просто ещё одна игра. Настраиваемся серьезно, как и к любому другому матчу. Имеем огромное желание пройти в финал. Нас ждёт сложня команда. У Конте хорошая, сложная динамика и тактические схемы. Но мы прекрсно к такому готовы.

"Интер" завтра также встретится со сложностями, играя с нами. Спокойствие - в нашем ДНК, наша составляющая. За пределами поля мы спокойны и это важно. Завтра мы должны следовать нашим идеям, не отходя от принципов. Уверен, что мы полностью готовы к завтрашнему поединку.

Все команды редко отходят от своего стиля. В течении сезона тренер проделывает определенную работу и для любого болельщика стиль становится узнаваемым. Тренера иногда пытаются удивить соперника по ходу матча, но думаю, что завтра ничего никого не удивит. Особенно в такой момент сезона. Иногда можно отойти от принципов, можно проявить креативность. Но я уверен, что команды хорошо изучили друг друга и будет интересная игра.

Почему я был небритый перед игрой с "Базелем" и "Интером"? Это не моя фишка. Я просто забыл бритву в Киеве, а покидать гостиницу нельзя. Поэтому побреюсь потом.

Общался ли я с Паулу Фонсекой касательно "Интера"? Нет, мы не делились информации. Мы не говорили", - заявил Луиш на пресс-конференции.

Завтрашний матч начнется в 22:00. До и после матча на youtube-канале UA-Футбол выйдет стрим, который будет посвящен игре "Шахтер" - "Интер".