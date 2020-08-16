Додо: Постараемся отдать силы,чтобы оставить завтрашний день в истории Шахтера

Защитник "Шахтера" Додо посетил пресс-конференцию перед завтрашним матчем против "Интера".

"В течении недели мистер провёл специфическую работу по изучению "Интера". Думаю, что мы будем полностью готовы к игре. "Интер" силён не только в обороне, но и в атаке. Именно там они опасны и могут создать нам много сложностей. Нужно постараться не давать им быстро выходить в атаку и действовать правильно со своей стороны. Думаю, что мы также подготовили хорошую стратегию

Сейчас особенный момент. То что мы в полуфинале - это большая заслуга всей команды. И у нас еще есть возможность пройти завтра в финал. Мы постараемся отдать силы и оставить этот день в истории "Шахтера". Хотим сделать все, чтобы пройти в финал и добиться отличного результата", - рассказал защитник.

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Завтрашний матч начнется в 22:00. До и после матча на youtube-канале UA-Футбол выйдет стрим, который будет посвящен игре "Шахтер" - "Интер".