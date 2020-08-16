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Конте: Шахтер - самая сильная команда, с которой Интер сыграет в этой Лиге Европы

Лига Европы
(3 голосов)

Хорошие слова в адрес "горняков"

Конте: Шахтер - самая сильная команда, с которой Интер сыграет в этой Лиге Европы
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Наставник "Интера" Антонио Конте посетил пресс-конференцию накануне игры против "Шахтера".

"Шахтер" в этом сезоне тренирует новый наставник, но их уровень остался высоким. Я хорошо помню свое противостояние с "Шахтером", когда я тренировал "Ювентус" (2012-й год). Мы оставили за бортом "Челси", который был действующим победителем ЛЧ. У Шахтера было много хороших игроков, которые еще не был известны в то время. Это был Виллиан, Мхитарян, Фернандиньо, Тейшейра, Срна и даже Пятов, который до сих пор играет. Поздравляю "Шахтер", что они могут находить очень талантливых игроков.

Наш президент прибыл в Германию накануне полуфинала. Я рад этому. Он хочет быть рядом с нами. Это присутствие помогает и мне, и игрокам

"Шахтер" думаю начнёт с высоким прессингом, а потом будет действовать на контратаках. "Шахтер" добился уважительного уровня в Европе и я думаю, что главное преимущество Каштру - он смог убедить талантливых игроков, что нужно играть на команду. У них сильные игроки в атаке и полузащите, но они также хорошо играют в защите.

Стоит ли "Шахтер" опасаться больше "Байера"? Я считаю, что слово "бояться" не входит в мой словарь. Мы уважаем "Шахтер", за последние годы на европейской арене они многое доказали. Мы хорошо готовы. "Шахтер" - самая сильная команда, с которой мы столкнемся в Лиге Европе. "Интер" хочет доказать, что попал в полуфинал не случайно и хочет играть в финале

Я не думаю, что мы в ответе за результаты всей Италии на европейской арене. Мы просто стараемся идти вперед и не смотреть, что делают другие. Мы практически вышли в финал кубка Италии и сейчас хотим выйти в финал ЛЕ. Если мы выиграем Лигу Европы - это будет победа для всей команды. Меня не интересуют мои личные достижения.

Интерес "Интера" к Миколенко? Не стоит комментировать трансферное окно. Сейчас конец сезона, я могу поблагодарить всю команду и игроков за то, что они показали в этом сезоне, особенно после возобновления. Они достойны хороших слов. Не очень корректно отвечать на вопрос о других игроках.

Санчес? Всегда были ситуации с травмированными. Алексис пропустил три четверти сезона. Но мы понимаем, что он - сильное оружие. Его отсутсвие лишает нас отличного игрока. У нас есть Эспозито, а также мы можем придумать что-то ещё. Санчеса завтра не будет, " - заявил Антонио на пресс-конференции.

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Завтрашний матч начнется в 22:00. До и после матча на youtube-канале UA-Футбол выйдет стрим, который будет посвящен игре "Шахтер" - "Интер".

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В статье: Антонио Конте Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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