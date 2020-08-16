Эшли Янг о матче с Шахтером: Лучше играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол

Фланговый защитник "Интера" Эшли Янг поделился мыслями накануне полуфинала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

"Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются. Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол.

Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, будет классный матч", – рассказал англичанин.