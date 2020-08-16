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Эшли Янг о матче с Шахтером: Лучше играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол
Защитник "нерадзурри" поделился ожиданиями от матча с "горняками"
Фланговый защитник "Интера" Эшли Янг поделился мыслями накануне полуфинала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".
"Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются. Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол.
Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, будет классный матч", – рассказал англичанин.
"Горняки" сыграют против "нерадзурри" 17-го августа. Начало - 22:00.
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Источник:UEFA
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
16.08.2020 в 22:12
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