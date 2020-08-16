Лопетеги перед матчем с МЮ: Я не думал о том, как подниму трофей над головой

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги поделился мыслями накануне полуфинала Лиги Европы. против "Манчестер Юнайтед".

"Я не думал о том, как подниму трофей над головой. Мы сосредоточены на том, что нам надо делать по ходу матча, на том, как превратить в жизнь наш игровой план. Дальше этого мы не смотрим.

Все эти одноматчевые противостояния как финалы. Они не дают преимуществ, они не опасны. Все есть так, как есть. Это одна из особенностей этого исторического и уникального турнира, но это не делает его менее захватывающим или менее значимым.

Команда не чувствует напряжения. Мы уверены в себе. Это и помогло нам добраться до этой стадии. Все знают, какие трудности сопряжены с этим матчем, и каковы наши шансы на победу. Конечно, "МЮ" постарается подготовиться как можно лучше к этому матчу.

Мы концентрируемся на себе и на сопернике, чтобы можно было извлечь нюансы из каждого матча. Все матчи разные, нет двух похожих встреч, и в каждой игре есть свои нюансы, но мы не должны забывать и о своих качествах. Мы всегда стараемся соблюсти баланс между этими вещами", – рассказал Лопетеги.